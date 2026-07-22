Sawan Me Kya Nahi Karna Chahiye: सावन में नहीं होते ये काम, पहले ही निपटा लें, वरना 1 महीने का करना होगा इंतजार

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है. इस महीने को धार्मिक यात्रा, साधना, मंत्र जाप और पूजा-अर्चना के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे काम हैं जो पूरी तरह से वर्जित होते हैं, इसलिए सावन शुरू होने से पहले ये 5 काम जरूर निपटा लें वरना 1 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ेगा. आइये जानते हैं वो कौन-से काम हैं, जिन्हें सावन में करना पूरी तरह से वर्जित होता है.