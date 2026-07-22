Sawan Me Kya Nahi Karna Chahiye: सावन में नहीं होते ये काम, पहले ही निपटा लें, वरना 1 महीने का करना होगा इंतजार
Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है. इस महीने को धार्मिक यात्रा, साधना, मंत्र जाप और पूजा-अर्चना के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे काम हैं जो पूरी तरह से वर्जित होते हैं, इसलिए सावन शुरू होने से पहले ये 5 काम जरूर निपटा लें वरना 1 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ेगा. आइये जानते हैं वो कौन-से काम हैं, जिन्हें सावन में करना पूरी तरह से वर्जित होता है.
शादी
सावन के महीने में शादी-विवाह से जुड़ा कोई काम नहीं होता. इसलिए अगर आपको अपने अपने लड़के या लड़की की शादी करनी है तो सावन से पहले ही कर लें, अन्यथा 1 महीने का इंतजार करें. इस दौरान शादी से जुड़ी किसी तरह की रस्म जैसे सगाई, या लड़के-लड़की के परिवार से मिलना कोई भी काम नहीं किया जाता.
मुंडन
सनातन धर्म में मुंडन संस्कार का विशेष महत्त्व है. सावन के महीने में मुंडन नहीं कराया जाता. इसलिए अगर आपके यहां छोटे बच्चे हैं, जिनका मुंडन कराना है तो सावन से पहले ही करा लें, या फिर 1 महीने बाद मुहूर्त निकलवाकर कराएं.
तामसिक भोजन करना
सावन के महीने में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल और मांसाहार नहीं करना चाहिए. ये सभी तामसिक भोजन होते हैं, इसलिए लोक परंपरा में सावन के महीने में तामसिक भोजन करना मना होता है.
नया काम
ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में कोई भी नया सामान जैसे कार या नया घर आदि नहीं लेना चाहिए. इसके अलावा इस महीने में कोई भी नया बिजनेस भी नहीं शुरु करना चाहिए.
दाढ़ी बाल बनवाना
सावन के महीने में मुंडन के अलावा लोग सामान्य तौर पर भी दाढ़ी-बाल नहीं बनवाते और न ही नाखून काटते हैं. अगर आपको दाढ़ी बनवाना है तो सावन लगने से पहले ही बनवा लें, नहीं तो 1 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा.