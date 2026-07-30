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दिल्ली के 6 प्राचीन शिव मंदिर! सावन में जरूर करें दर्शन, मनचाहे वर से लेकर अच्छी नौकरी तक, महादेव पूरी करेंगे हर मनोकामना

सावन आते ही पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है. हर कोई शिव मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए जाते हैं. वैसे तो ज्यादातर लोग इस पवित्र महीने में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन हर किसी के लिए वहां जा पाना सम्भव नहीं हो पाता, इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु अपने आस-पास के प्रमुख शिव मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए जाते हैं. दिल्ली-NCR में भी ऐसे ही कुछ प्राचीन और विशेष शिव मंदिर हैं जहां सावन में दर्शन करने और जलाभिषेक करने का विशेष महत्त्व है, आइये जानते हैं इन मंदिरों के बारे में!


By: Shivangi Shukla | Published: July 30, 2026 12:22:11 PM IST

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श्री गौरी शंकर मंदिर (चांदनी चौक, दिल्ली) - Photo Gallery
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श्री गौरी शंकर मंदिर (चांदनी चौक, दिल्ली)

श्री गौरी शंकर मंदिर दिल्ली के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है. इसे 800 वर्ष से भी अधिक प्राचीन माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कपल इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो उनका शीघ्र विवाह हो जाता है. साथ ही शादीशुदा जोड़े भी सौभाग्य के लिए यहां दर्शन करने आते हैं. यह मंदिर चांदनी चौक में स्थित है.

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नीली छतरी मंदिर (यमुना बाजार, दिल्ली)

नीली छतरी मंदिर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है जिसके लिए मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल का है और इसकी स्थापना राजा युधिष्ठिर ने की थी. यह मंदिर यमुना नदी के ठीक किनारे स्थित है. सावन में दर्शन के लिए आप इस मंदिर जा सकते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं.

श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) - Photo Gallery
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श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश)

ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन शिव मंदिर 5,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है और सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है. इसमें सफेद संगमरमर की संरचना और स्वयंभू शिवलिंग है. इस मंदिर जाने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन रेड लाइन पर स्थित शहीद स्थल है.

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पांडव कालीन शिव मंदिर (मदीपुर गांव, दिल्ली)

ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भी महाभारत काल या उससे पहले हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां पूजा की थी. सावन में इस मंदिर में भी भारी भीड़ इकट्ठी होती है.

प्राचीन शिव मंदिर (कनॉट प्लेस, नई दिल्ली) - Photo Gallery
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प्राचीन शिव मंदिर (कनॉट प्लेस, नई दिल्ली)

कनॉट प्लेस के इनर सर्कल क्षेत्र में स्थित, यह ऐतिहासिक मंदिर भी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है. सावन में आप इस मंदिर में दर्शन के लिए और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं. यहां तक जाने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन राजीव चौक या पटेल चौक है.

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श्री किलकारी भैरव मंदिर (प्रगति मैदान, दिल्ली)

पुराने किले के पास स्थित यह मंदिर भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है. ऐसा माना जाता है कि पांडव राजकुमार भीम ने इस मंदिर की स्थापना की थी. यह मंदिर भैरव (भगवान शिव के अवतार) को समर्पित है. यहां जाने का निकटतम मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है.

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