दिल्ली के 6 प्राचीन शिव मंदिर! सावन में जरूर करें दर्शन, मनचाहे वर से लेकर अच्छी नौकरी तक, महादेव पूरी करेंगे हर मनोकामना

सावन आते ही पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है. हर कोई शिव मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए जाते हैं. वैसे तो ज्यादातर लोग इस पवित्र महीने में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन हर किसी के लिए वहां जा पाना सम्भव नहीं हो पाता, इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु अपने आस-पास के प्रमुख शिव मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए जाते हैं. दिल्ली-NCR में भी ऐसे ही कुछ प्राचीन और विशेष शिव मंदिर हैं जहां सावन में दर्शन करने और जलाभिषेक करने का विशेष महत्त्व है, आइये जानते हैं इन मंदिरों के बारे में!