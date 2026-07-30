सावन में जरूर जाएं बिहार के ये प्रसिद्ध शिव धाम, हर मंदिर की है अलग महिमा

Bihar famous Shiv Temple: सावन का पावन महीना शुरू होते ही बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. भागलपुर के अजगैबीनाथ से लेकर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ और मधुबनी के उगना महादेव तक, राज्य के कई प्राचीन शिवालय धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र हैं. यदि आप सावन में शिव दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो इन प्रसिद्ध मंदिरों की यात्रा आपके लिए यादगार और आध्यात्मिक अनुभव बन सकती है.