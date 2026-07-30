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सावन में जरूर जाएं बिहार के ये प्रसिद्ध शिव धाम, हर मंदिर की है अलग महिमा

Bihar famous Shiv Temple: सावन का पावन महीना शुरू होते ही बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. भागलपुर के अजगैबीनाथ से लेकर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ और मधुबनी के उगना महादेव तक, राज्य के कई प्राचीन शिवालय धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र हैं. यदि आप सावन में शिव दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो इन प्रसिद्ध मंदिरों की यात्रा आपके लिए यादगार और आध्यात्मिक अनुभव बन सकती है.


By: Ranjana Sharma | Published: July 30, 2026 12:59:15 PM IST

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सावन में जरूर जाएं बिहार के ये प्रसिद्ध शिव धाम, हर मंदिर की है अलग महिमा - Photo Gallery
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सावन में बिहार के शिव मंदिरों की बढ़ी रौनक

सावन शुरू होते ही बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है. सोमवार के दिन जलाभिषेक और शिव पूजा के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. अगर आप भी इस सावन शिव दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो बिहार के ये प्रसिद्ध शिवालय आपकी यात्रा को खास बना सकते हैं.

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अजगैबीनाथ मंदिर, सुल्तानगंज

भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा के बीच चट्टान पर स्थित अजगैबीनाथ मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है. सावन में लाखों कांवड़िये यहां से गंगाजल लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं. जलाभिषेक और शिव दर्शन के लिए यह सबसे प्रमुख शिव धामों में गिना जाता है.

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ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर, बक्सर

बक्सर का ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर बिहार के सबसे प्राचीन शिवालयों में शामिल है. मान्यता है कि यहां स्थापित शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी. शिव महापुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है. श्रद्धालु इसे मनोकामना महादेव के नाम से भी जानते हैं.

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उगना महादेव मंदिर, मधुबनी

मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित उगना महादेव मंदिर स्वयंभू शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है. यहां का शिवलिंग जमीन से लगभग पांच फीट नीचे स्थित है. सावन और महाशिवरात्रि पर यहां लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

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बाबा गरीबनाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ मंदिर बिहार का 'देवघर' कहलाता है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है. इसी वजह से इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है. सावन में यहां हर सोमवार भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं.

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दूधेश्वरनाथ मंदिर, देवकुंड

दूधेश्वरनाथ मंदिर, देवकुंड अरवल और औरंगाबाद की सीमा पर स्थित देवकुंड धाम अपने प्राचीन इतिहास और रहस्यमयी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है. यहां नीलम पत्थर से निर्मित शिवलिंग स्थापित है. मंदिर परिसर में स्थित यज्ञकुंड की अग्नि को लेकर भी विशेष धार्मिक मान्यता है.

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हरिहरनाथ और कोटेश्वरनाथ धाम

हाजीपुर का हरिहरनाथ मंदिर भगवान विष्णु और शिव की एकता का प्रतीक माना जाता है. वहीं गया स्थित कोटेश्वरनाथ धाम सावन और पितृपक्ष दोनों अवसरों पर विशेष आस्था का केंद्र रहता है. दोनों मंदिरों में पूरे वर्ष श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है.

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बुद्धनाथ, गुप्ताधाम और महेश्वरनाथ मंदिर

भागलपुर का बुद्धनाथ मंदिर, रोहतास की पहाड़ियों में स्थित गुप्ताधाम और सीवान का महाराजा महेश्वरनाथ मंदिर भी बिहार के प्रमुख शिव धामों में शामिल हैं. सावन में इन मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

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