Sawan Ke Gaane: सावन बरसे, दिल तरसे… इन गानों के बिना अधूरा है मानसून; लिस्ट में शामिल करें ये Evergreen Songs
90s Hit Bollywood Sawan Songs: सावन का महीना खुशियों, हरियाली और बारिश का मौसम लेकर आता है. इस समय लोग सावन के गाने बड़े उत्साह से गाते और सुनते हैं. इन गानों में प्रकृति की सुंदरता, प्यार, रोमांस, खुशी और त्योहारों का वर्णन होता है. गांवों में महिलाएं झूला झूलते हुए कजरी और झूला गीत गाती हैं. सावन के गाने मन को शांति और आनंद देते हैं. ये गीत हमारी संस्कृति और परंपरा को भी जीवित रखते हैं. इसलिए सावन के गाने हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद आते हैं. आज हम आपको सावन के कुछ ऐसे गाने बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको बेहद खास फील होगा.
'आज मौसम बड़ा बेईमान है'
मौसम की बात करें तो फ़िल्म 'लोफ़र' (1973) का मोहम्मद रफ़ी का गाना 'आज मौसम बड़ा बेईमान है' एकदम सही लगता है, क्योंकि कौन जानता है कि मौसम कब बदल जाए.
'मौसम की तरह'
यह गाना बहुत मशहूर हुआ और रेडियो पर लगातार बजता रहा. समीर के लिखे खूबसूरत बोलों की वजह से यह गाना तुरंत ही कई लोगों का पसंदीदा बन गया. फिल्म में सपना (करिश्मा कपूर) का किरदार बादशाह (अक्षय कुमार) से पूछता है कि क्या वो मौसम की तरह बदल जाएगा, जिसका मिज़ाज हमेशा अनिश्चित होता है.
'भीगी हुई है रात मगर’
आखिर में, यह रोमांटिक, बारिश वाला गाना है जो अजय देवगन और आयशा जुल्का पर फ़िल्माया गया था. कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति इस गाने को गाने के लिए एकदम सही आर्टिस्ट थे क्योंकि उनकी आवाज़ देवगन और जुल्का पर बहुत सूट कर रही थी.
'भीगी भीगी रातों में'
बहुत कम ही रीमिक्स ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल गाने की बराबरी कर सकें, लेकिन इस मामले में, गाने की धीमी, सेक्सी और सुकून देने वाली आवाज़ इसे मूड बनाने के लिए एकदम सही ट्रैक बनाती है!
रिमझिम गिरे सावन
अब 'मंज़िल' फ़िल्म के गाने "रिमझिम गिरे सावन" की बात करते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी बारिश में भीगी मुंबई की सड़कों पर घूमते हैं और हर छोटे-से पानी के गड्ढे को भी किसी कविता जैसा खूबसूरत बना देते हैं.
'प्यार हुआ इकरार हुआ'
फिल्म 'श्री 420' का गाना "प्यार हुआ इकरार हुआ" ही ले लीजिए. राज कपूर और नरगिस को हॉट किसिंग सीन की ज़रूरत नहीं थी; उनके पास बस एक छाता था और ज़बरदस्त केमिस्ट्री. बारिश के बीच मासूमियत और चाहत का मिलन हुआ, और वह भीगी हुई साड़ी सिनेमा के इतिहास में आकर्षण का सबसे शानदार पल बन गई.