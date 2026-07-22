Sawan Ke Gaane: सावन बरसे, दिल तरसे… इन गानों के बिना अधूरा है मानसून; लिस्ट में शामिल करें ये Evergreen Songs

90s Hit Bollywood Sawan Songs: सावन का महीना खुशियों, हरियाली और बारिश का मौसम लेकर आता है. इस समय लोग सावन के गाने बड़े उत्साह से गाते और सुनते हैं. इन गानों में प्रकृति की सुंदरता, प्यार, रोमांस, खुशी और त्योहारों का वर्णन होता है. गांवों में महिलाएं झूला झूलते हुए कजरी और झूला गीत गाती हैं. सावन के गाने मन को शांति और आनंद देते हैं. ये गीत हमारी संस्कृति और परंपरा को भी जीवित रखते हैं. इसलिए सावन के गाने हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद आते हैं. आज हम आपको सावन के कुछ ऐसे गाने बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको बेहद खास फील होगा.