त्योहारों का महीना है सावन; हरियाली तीज से लेकर रक्षा बंधन तक, जानें सावन में कौन-कौन से हैं त्योहार?

सावन का महीना उत्सवों का महीना है. इस पवित्र महीने में कई त्यौहार मनाये जाते हैं, जिसका जन-जीवन में विशेष महत्त्व है. भगवान शिव को समर्पित इस महीने में रक्षा बंधन से लेकर हरियाली तीज तक कई पर्व मनाये जाते हैं. नवविवाहिताओं को मायके बुलाया जाता है. झूले डाले जाते हैं. महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर सावन के गीत जाती हैं. हर तरफ उल्लास का माहौल रहता है. आइये जानते हैं इस पावन महीने में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं!