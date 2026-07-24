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त्योहारों का महीना है सावन; हरियाली तीज से लेकर रक्षा बंधन तक, जानें सावन में कौन-कौन से हैं त्योहार?

सावन का महीना उत्सवों का महीना है. इस पवित्र महीने में कई त्यौहार मनाये जाते हैं, जिसका जन-जीवन में विशेष महत्त्व है. भगवान शिव को समर्पित इस महीने में रक्षा बंधन से लेकर हरियाली तीज तक कई पर्व मनाये जाते हैं. नवविवाहिताओं को मायके बुलाया जाता है. झूले डाले जाते हैं. महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर सावन के गीत जाती हैं. हर तरफ उल्लास का माहौल रहता है. आइये जानते हैं इस पावन महीने में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं!


By: Shivangi Shukla | Published: July 24, 2026 5:19:30 PM IST

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हरियाली तीज - Photo Gallery
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हरियाली तीज

हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं का एक पवित्र त्योहार है, जो इस बार 15 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और हरे रंग के वस्त्र व चूड़ियां पहनती हैं. ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

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रक्षा बंधन

भाई-बहन का ये पवित्र त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं. वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेते हैं.

नाग पंचमी - Photo Gallery
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नाग पंचमी

हिन्दू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है.

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हरियाली अमावस्या

हरियाली अमावस्या सावन महीने के दौरान आने वाली महत्वपूर्ण उत्सव है. यह त्योहार प्रकृति के संरक्षण और भगवान शिव की पूजा को समर्पित है. इस दिन वृक्षारोपण करना, पितरों का तर्पण करना और पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद पुण्यकारी माना जाता है.

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रुद्राभिषेक

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है. इस महीने में शिव जी की पूजा-अर्चना का विशेष महत्त्व होता है. लोग इस महीने में रुद्राभिषेक भी करते हैं, जो किसी उत्सव से कम नहीं होता.

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