Sawan 2026 Special: कैलोरी की चिंता छोड़िए, सावन के व्रत में खाइए ये 7 मजेदार फलाहारी मिठाइयां; एनर्जी भी मिलेगी और मूड भी बनेगा!

Sawan 2026 Special: सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है. शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. महादेव को समर्पित इस पावन महीने में जब चारों तरफ हरियाली और सुहावना मौसम छाया रहता है, तब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तमाम भक्त सावन के सोमवार और कई अन्य शुभ दिनों पर व्रत रखते हैं. उपवास के दौरान सात्विक खानपान का खास ख्याल रखा जाता है, जिसमें अनाज, प्याज, लहसुन और प्रोसेस्ड फूड्स से पूरी तरह दूरी बनाई जाती है. लेकिन क्या व्रत का मतलब सिर्फ फीका और बेस्वाद खाना है? बिल्कुल नहीं! अगर आप भी व्रत के दौरान कुछ मीठा और टेस्टी खाने के शौकीन हैं, तो फलाहारी डाइट में इन लाजवाब डेजर्ट्स को शामिल करके अपने व्रत को और भी ज्यादा खास बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 7 बेहतरीन और आसानी से घर पर बनने वाले डेजर्ट्स के बारे में.