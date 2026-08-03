Sawan 2026 Special: कैलोरी की चिंता छोड़िए, सावन के व्रत में खाइए ये 7 मजेदार फलाहारी मिठाइयां; एनर्जी भी मिलेगी और मूड भी बनेगा!
Sawan 2026 Special: सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है. शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. महादेव को समर्पित इस पावन महीने में जब चारों तरफ हरियाली और सुहावना मौसम छाया रहता है, तब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तमाम भक्त सावन के सोमवार और कई अन्य शुभ दिनों पर व्रत रखते हैं. उपवास के दौरान सात्विक खानपान का खास ख्याल रखा जाता है, जिसमें अनाज, प्याज, लहसुन और प्रोसेस्ड फूड्स से पूरी तरह दूरी बनाई जाती है. लेकिन क्या व्रत का मतलब सिर्फ फीका और बेस्वाद खाना है? बिल्कुल नहीं! अगर आप भी व्रत के दौरान कुछ मीठा और टेस्टी खाने के शौकीन हैं, तो फलाहारी डाइट में इन लाजवाब डेजर्ट्स को शामिल करके अपने व्रत को और भी ज्यादा खास बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 7 बेहतरीन और आसानी से घर पर बनने वाले डेजर्ट्स के बारे में.
1. मखाना खीर
फ्लावर नट्स यानी मखाना व्रत में खाए जाने वाला एक पॉपुलर फूड है, जो प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है. रोस्ट किए हुए मखानों को दूध में इलायची, केसर और हल्की चीनी या गुड़ के साथ धीमी आंच पर पकाकर एक क्रीमी खीर तैयार की जाती है. ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर इसे सर्व करें, जो व्रत में ऊर्जा बनाए रखने के साथ-साथ स्वाद भी दोगुना कर देता है.
2. साबूदाना खीर
व्रत के दिनों में साबूदाना लगभग हर घर में खाया जाता है. अच्छी तरह भीगे हुए साबूदाने को दूध में तब तक पकाया जाता है जब तक कि दाने पारदर्शी न हो जाएं. इसके बाद इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर इसका स्वाद और बढ़ाया जाता है. यह खाने में हल्की, पेट भरने वाली और व्रत खोलने के लिए एकदम परफेक्ट डिश है.
3. राजगिरा लड्डू
राजगिरा (अमरनाथ) व्रत में खाया जाने वाला एक बेहद हेल्दी ऑप्शन है. फूले हुए राजगिरे को पिघले हुए गुड़ के साथ मिलाकर पौष्टिक लड्डू तैयार किए जाते हैं, जो नेचुरली मीठे होते हैं. यह व्रत के दौरान पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं और बनाने में भी बेहद आसान होते हैं.
4. सिंघाड़े के आटे का हलवा
पानीफल का आटा यानी सिंघाड़े का आटा व्रत के मौके पर खूब इस्तेमाल किया जाता है. इसे शुद्ध घी में सुनहरा होने तक भूनकर और फिर दूध या पानी, चीनी और इलायची के साथ पकाकर एक टेस्टी हलवा तैयार किया जाता है. यह पारंपरिक डेजर्ट व्रत के दिनों में एक बेहतरीन और सुकून देने वाला ऑप्शन है.
5. शकरकंद रबरी
शकरकंद नेचुरली मीठी होती है और इसे अधिकांश व्रतों में खाने की अनुमति होती है. कद्दूकस की हुई शकरकंद को दूध में गाढ़ा होने तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिसके बाद इसमें केसर, इलायची और कटे हुए मेवे मिलाए जाते हैं. यह पोषक तत्वों से भरपूर एक शानदार फलाहारी रबरी है.
6. नारियल के लड्डू
ताजा या सूखे कद्दूकस किए हुए नारियल को कंडेंस्ड मिल्क या गाढ़े दूध के साथ मिलाकर मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट लड्डू बनाए जाते हैं. हेल्दी फैट्स और बेहतरीन स्वाद से भरपूर ये नारियल के लड्डू चंद मिनटों में और बहुत ही कम सामग्री के साथ आसानी से तैयार हो जाते हैं.
7. फ्रूट योगर्ट परफे
अगर आप बिना गैस जलाए कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग खाना चाहते हैं, तो यह ऑप्शन सबसे बेस्ट है. गाढ़े दही को केले, सेब, अनार और आम जैसे पसंदीदा फलों की परतों के साथ सजाएं. ऊपर से थोड़े से कटे हुए मेवे और जरूरत के अनुसार थोड़ा सा शहद डालकर इसे सर्व करें. यह सावन के उमस भरे दिनों में आपको तरोताजा और एनर्जेटिक रखेगा.