Sawan 2026 Special: भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं प्रकट हुए थे भोलेनाथ; जानिए कहां हैं और क्या है इनकी महिमा!
12 Jyotirlinga list: हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष और परम पवित्र स्थान है. ये भगवान शिव के सबसे प्रिय मंदिर हैं. प्रत्येक मंदिर में शिव की पूजा एक चमकते हुए लिंगम के रूप में की जाती है. लोग इसे उनका प्रकाश और शक्ति मानते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, इन्हें मनुष्यों ने नहीं बनाया है. इसीलिए ये अत्यंत पवित्र हैं. प्रत्येक मंदिर की अपनी एक धार्मिक कथा है. लोग कहते हैं कि बारह ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और पाप धुल जाते हैं. इससे कठिन समय का सामना करने की शक्ति भी मिलती है. कई लोगों का सपना होता है कि वे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, लेकिन एक बार दर्शन करने से ही वे शिव के निकट आ जाते हैं. देश के अलग-अलग कोनों में फैले इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से इंसान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को अपार शांति मिलती है. जानिए इनके बारे में-
1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (गुजरात)
कहां है: प्रभास क्षेत्र, वेरावल के पास, गुजरात
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से फरवरी
समुद्र के किनारे बसा सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है. यहां लगातार गूंजती लहरों की आवाज इस जगह को बेहद शांत और पवित्र बनाती है. ऐसा विश्वास है कि यहीं पर भगवान शिव ने चंद्रमा के श्राप का निवारण किया था. इतिहास में कई बार टूटने के बावजूद लोगों के अटूट प्रेम और आस्था ने इसे हर बार नए रूप में खड़ा किया.
2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (आंध्र प्रदेश)
कहां है: श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से मार्च
पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं के बीच स्थित यह मंदिर प्रकृति की गोद में बसा है. यहां भगवान शिव के साथ माता भ्रामरांबा की भी पूजा की जाती है. भक्तों का मानना है कि यहां प्रार्थना करने से जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं.
3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग (मध्य प्रदेश)
कहां है: उज्जैन, मध्य प्रदेश
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से मार्च
उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की छटा ही निराली है. यहां की सुबह की 'भस्म आरती' दुनिया भर में प्रसिद्ध है. शहर की हलचल के बीच स्थित इस मंदिर में कदम रखते ही आपको सदियों पुरानी आस्था और भगवान महाकाल की अद्भुत ऊर्जा का अहसास होने लगता है.
4. ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (मध्य प्रदेश)
कहां है: खंडवा जिला, मध्य प्रदेश
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से मार्च
नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग अपने आप में बहुत अनोखा है, क्योंकि यह पूरा द्वीप प्राकृतिक रूप से 'ॐ' के आकार का दिखाई देता है. यहां बहती नर्मदा नदी, मंदिर की घंटियों की गूंज और मंत्रोच्चार भक्तों को सीधे शिव से जोड़ देते हैं.
5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग (उत्तराखंड)
कहां है: केदारनाथ, उत्तराखंड
जाने का सबसे अच्छा समय: मई से जून और सितंबर से अक्टूबर
हिमालय की गोद में, बर्फ से ढंके पहाड़ों के बीच स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा बेहद कठिन लेकिन दिल को छू लेने वाली होती है. यहां पहुंचने के लिए भक्तों को लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद जो शांति और ऊर्जा मिलती है, वह सारे कष्टों को भुला देती है.
6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग (महाराष्ट्र)
कहां है: पुणे जिला, महाराष्ट्र
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से मार्च
पुणे के पास घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच घिरा भीमाशंकर मंदिर प्रकृति प्रेमियों और शिव भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण इस जगह को भगवान शिव की साधना के लिए सबसे खास बनाता है.
7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग (उत्तर प्रदेश)
कहां है: वाराणसी, उत्तर प्रदेश
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से मार्च
दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक, वाराणसी (काशी) की तंग गलियों और गंगा घाटों के बीच स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर सनातन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. यहां बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने से इंसान को मोक्ष और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है.
8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग (महाराष्ट्र)
कहां है: नासिक, महाराष्ट्र
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से मार्च
गोदावरी नदी के पास नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्राचीन वास्तुकला और गहरी आस्था का प्रतीक है. ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र में ताजी हवा और हरियाली मन को मोह लेती है.
9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग (झारखंड)
कहां है: देवघर, झारखंड
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से मार्च
देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम को कामना लिंग भी कहा जाता है. सावन के महीने में यहां लाखों कांवरिये दूर-दूर से गंगाजल लेकर पहुंचते हैं. यहां आने वाले भक्त मुख्य रूप से अच्छे स्वास्थ्य, आरोग्य और शक्ति की कामना करते हैं.
10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग (गुजरात)
कहां है: द्वारका, गुजरात
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से मार्च
द्वारका के समुद्र के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद देता है. समुद्र की लहरों की आवाज के बीच स्थित यह मंदिर बेहद शांत और मनमोहक है.
11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग (तमिलनाडु)
कहां है: रामेश्वरम, तमिलनाडु
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से मार्च
दक्षिण भारत के छोर पर समुद्र के किनारे बसा रामेश्वरम मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी. यहां के लंबे गलियारे और विशाल खंभे देखने लायक हैं.
12. घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग (महाराष्ट्र)
कहां है: एलोरा, महाराष्ट्र
जाने का सबसे अच्छा समय: अक्टूबर से मार्च
प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के पास स्थित घृष्णेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम माना जाता है. आकार में छोटा होने के बावजूद इस मंदिर की शांति और यहां का वातावरण हर आने वाले को भगवान शिव की भक्ति में डुबो देता है.