Sawan 2026 Special: भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं प्रकट हुए थे भोलेनाथ; जानिए कहां हैं और क्या है इनकी महिमा!

12 Jyotirlinga list: हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष और परम पवित्र स्थान है. ये भगवान शिव के सबसे प्रिय मंदिर हैं. प्रत्येक मंदिर में शिव की पूजा एक चमकते हुए लिंगम के रूप में की जाती है. लोग इसे उनका प्रकाश और शक्ति मानते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, इन्हें मनुष्यों ने नहीं बनाया है. इसीलिए ये अत्यंत पवित्र हैं. प्रत्येक मंदिर की अपनी एक धार्मिक कथा है. लोग कहते हैं कि बारह ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और पाप धुल जाते हैं. इससे कठिन समय का सामना करने की शक्ति भी मिलती है. कई लोगों का सपना होता है कि वे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, लेकिन एक बार दर्शन करने से ही वे शिव के निकट आ जाते हैं. देश के अलग-अलग कोनों में फैले इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से इंसान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को अपार शांति मिलती है. जानिए इनके बारे में-