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सावन 2026 में भोले बाबा को करना है प्रसन्न? तो घर लाएं ‘शिव शंभू’ को प्रिय 9 चीजें; दूर होंगे वास्तु दोष, चमकेगी किस्मत!

30 जुलाई 2026 से भगवान शिव के सबसे प्रिय और पवित्र महीने ‘सावन’ की शुरुआत हो रही है. मान्यताओं के अनुसार, सावन शुरू होने से पहले ही अगर घर में कुछ खास और शुभ चीजें लाई जाएं, तो इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और पूजा-पाठ का फल पहले से कहीं अधिक हो जाता है. अगर आप भी इस बार सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो 30 जुलाई से पहले अपने घर के मंदिर के लिए ये खास सामान ज़रूर ले आएं. इनमें से कुछ सामान आप अपने घर में रख सकते हैं जो सकारात्मकता बढ़ाएंगे और वास्तु दोष को दूर करेंगे. साथ ही सुख, समृद्धि और धन का बेहकर प्रवाह सुनिश्चित करेंगे, जबकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसे घर लाकर शिव मंदिर में दान करने से आपका भाग्योदय होगा और भगवान शिव की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी. जानिए इन वस्तुओं के बारे में-


By: Kajal Jain | Published: July 20, 2026 6:14:19 PM IST

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रुद्राक्ष - Photo Gallery
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रुद्राक्ष

सावन शुरू होने से पहले एक रुद्राक्ष का मनका या फिर रुद्राक्ष की माला घर ले आएं और उसे पूजा घर में स्थापित करें. माना जाता है कि रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है. इसे घर में रखने से मानसिक शांति मिलती है और घर का माहौल एकदम सकारात्मक बना रहता है.

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तांबे का लोटा - Photo Gallery
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तांबे का लोटा

सावन के हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है, इसलिए पहले से ही तांबे का एक सुंदर सा लोटा लाकर रख लें जिससे भगवान शिव को जल चढ़ाने की मान्यता और विधि-विधान है. इस पात्र से जल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं. लोटा या कलश घर से घर से जल भरकर ले जाना चाहिए.

नंदी महाराज की छोटी मूर्ति - Photo Gallery
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नंदी महाराज की छोटी मूर्ति

नंदी जी को भगवान शिव का परम भक्त और वाहन बताते हैं. सावन आने से पहले आप अपने मंदिर के लिए चांदी या किसी अन्य धातु की एक छोटी सी नंदी जी की मूर्ति ला सकते हैं. पूजा के दौरान शिवजी के साथ-साथ नंदी जी का ध्यान करना बहुत फलदायी माना जाता है.

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छोटा डमरू - Photo Gallery
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छोटा डमरू

घर में मंदिर में छोटा-सा डमरू लाकर अवश्य रखना चाहिए. यदि आपके घर में डमरू नहीं है तो सावन से पहले घर के मंदिर में इसे खरीदकर स्थापित कर लें जिसकी पवित्र ध्वनि से घर की नकारात्मकता दूर होती है. यदि आप मंदिर में डमरू दान करते हैं या भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो दुनिया में आपका भी डंका डमरू की तरह बजेगा.

त्रिशूल - Photo Gallery
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त्रिशूल

त्रिशूल भोलेनाथ का अस्त्र है. यह रक्षा का प्रतीक हैं. सावन के महीने में घर के मंदिर में छोटा-सा त्रिशूल रखने से घर में एक अलग ही भक्तिमय माहौल बनता है और शिवजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है. इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से बुरी शक्तियों का घर के अंदर प्रवेश नहीं होता.

पारद शिवलिंग - Photo Gallery
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पारद शिवलिंग

पारद शिवलिंग को साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते हैं. घर में एक अंगूठे के साइज के पारद शिवलिंग को घर में स्थापित कर सकते हैं. मान्यता है कि घर के मंदिर में स्थापित पारद शिवलिंग घर के सारे वास्तु दोष दूर कर देता है. इससे घर में धन-धान्य की कमी नहीं होती और इसकी पूजा-प्रतिष्ठान और इसके आगे बैठकर मंत्र जाप करने से सभी कष्ट दूर होते हैं.

गंगाजल - Photo Gallery
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गंगाजल

भारत में गंगा नदी के जल को सबसे पवित्र बताया जाता है. कई दिनों तक घर में रखे रहने के बावजूद गंगा जल में कीड़े नहीं लगते इसलिए इसे शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान है. सावन के महीने में गंगा से भगवान शिव का अभिषेक करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और सारे कष्ट और दुखों का क्षय होता है.

भस्म या विभूति - Photo Gallery
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भस्म या विभूती

भगवान शिव को भस्म रमैया भी कहते हैं. शिव पुराण के अनुसार, भस्म या विभूति भगवान शिव का पसंदीदा श्रृंगार है.भगवान शिव को भस्म चढ़ाने से मनुष्यों के सभी पापों का नाश होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और शिव जी की विशेष कृपा से पारिवारिक संकटों से रक्षा होती है.

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बेलपत्र का पौधा - Photo Gallery
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बेलपत्र का पौधा

भोले-भंडारी भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है. सावन में ही नहीं, आम दिनों में श्रद्धालु शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं. घर के अंदर बालकनी, छत या आंगन में बेलपत्र का पौधा लगाना अत्यंत शुभ होता है. यह घर के वास्तु दोष को खत्म करता है. यदि आप भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग करते हैं तो भगवान शिव के साथ-साथ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

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