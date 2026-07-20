सावन 2026 में भोले बाबा को करना है प्रसन्न? तो घर लाएं ‘शिव शंभू’ को प्रिय 9 चीजें; दूर होंगे वास्तु दोष, चमकेगी किस्मत!

30 जुलाई 2026 से भगवान शिव के सबसे प्रिय और पवित्र महीने ‘सावन’ की शुरुआत हो रही है. मान्यताओं के अनुसार, सावन शुरू होने से पहले ही अगर घर में कुछ खास और शुभ चीजें लाई जाएं, तो इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और पूजा-पाठ का फल पहले से कहीं अधिक हो जाता है. अगर आप भी इस बार सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो 30 जुलाई से पहले अपने घर के मंदिर के लिए ये खास सामान ज़रूर ले आएं. इनमें से कुछ सामान आप अपने घर में रख सकते हैं जो सकारात्मकता बढ़ाएंगे और वास्तु दोष को दूर करेंगे. साथ ही सुख, समृद्धि और धन का बेहकर प्रवाह सुनिश्चित करेंगे, जबकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसे घर लाकर शिव मंदिर में दान करने से आपका भाग्योदय होगा और भगवान शिव की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी. जानिए इन वस्तुओं के बारे में-