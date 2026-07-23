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सावन में पहनें हरे रंग के ये शानदार सूट, हर लुक में दिखेंगी बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश

Sawan 2026 green suit designs: सावन का महीना आते ही हर तरफ हरियाली छा जाती है और इसी के साथ महिलाओं के फैशन में भी हरे रंग की खास जगह बन जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरा रंग सुख-समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि सावन और हरियाली तीज के दौरान महिलाएं हरे रंग की साड़ी, सूट और ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं. अगर आप भी इस बार सावन में कुछ नया और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो ये ग्रीन सूट डिजाइन्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: July 23, 2026 1:03:20 PM IST

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सावन में पहनें हरे रंग के ये शानदार सूट, हर लुक में दिखेंगी बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश - Photo Gallery
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सावन में हरे रंग का क्यों बढ़ जाता है महत्व?

सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दौरान हरा रंग प्रकृति, खुशहाली, नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि महिलाएं सावन में हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ मानती हैं. अगर आप भी इस मौसम में नया सूट खरीदने का सोच रही हैं, तो ग्रीन कलर के ये डिजाइन आपके लुक में चार चांद लगा सकते हैं.

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डार्क ग्रीन अनारकली सूट देगा रॉयल लुक

अगर आप किसी पूजा, तीज या फैमिली फंक्शन में सबसे अलग दिखना चाहती हैं तो डार्क ग्रीन अनारकली सूट चुन सकती हैं. अनारकली का फ्लेयर्ड पैटर्न हर बॉडी टाइप पर अच्छा लगता है. इसके साथ पिंक या गोल्डन दुपट्टा आपके लुक को और ज्यादा आकर्षक बना सकता है. हल्की ज्वेलरी और जूती के साथ यह लुक बेहद खूबसूरत लगेगा.

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पैरट ग्रीन स्ट्रेट सूट का सिंपल और एलिगेंट अंदाज

जो महिलाएं ज्यादा हैवी आउटफिट नहीं पहनना चाहतीं, उनके लिए पैरट ग्रीन स्ट्रेट सूट एक बेहतरीन विकल्प है. यह डिजाइन देखने में सिंपल होने के बावजूद बेहद स्टाइलिश लगता है. ऑफिस, पूजा, कॉलेज या छोटे पारिवारिक समारोहों के लिए यह सूट परफेक्ट माना जाता है. इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आपका लुक और निखार सकती है.

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फ्लोरल प्रिंट ग्रीन सूट देगा फ्रेश लुक

बारिश और सावन का मौसम फूलों की खूबसूरती से जुड़ा हुआ माना जाता है. ऐसे में फ्लोरल प्रिंट वाला ग्रीन सूट आपके लुक को बेहद फ्रेश और आकर्षक बना सकता है. हल्के फैब्रिक में बना यह सूट पूरे दिन आरामदायक महसूस कराएगा. दिन के समय होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों और कैजुअल आउटिंग के लिए यह एक शानदार विकल्प हो सकता है.

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लहरिया प्रिंट सूट में मिलेगा ट्रेडिशनल और ट्रेंडी लुक

राजस्थान की मशहूर लहरिया प्रिंट डिजाइन इन दिनों फिर से ट्रेंड में है. ग्रीन कलर का लहरिया सूट आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह का लुक देगा. वी-नेक डिजाइन और साटन पैंट के साथ यह सूट बेहद स्टाइलिश दिखाई देता है. हरियाली तीज और सावन के विशेष अवसरों के लिए यह एक शानदार फैशन चॉइस हो सकती है.

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शिफॉन प्रिंटेड सूट रहेगा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल

अगर आप गर्मी और उमस वाले मौसम में हल्के कपड़े पहनना पसंद करती हैं तो शिफॉन फैब्रिक का ग्रीन प्रिंटेड सूट आपके लिए परफेक्ट रहेगा. यह फैब्रिक बेहद हल्का और आरामदायक होता है. बोट नेक, वी नेक या राउंड नेक किसी भी स्टाइल में यह सूट बेहद क्लासी दिखाई देता है. ऑफिस और डेली वियर के लिए भी यह शानदार विकल्प है.

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पटियाला सूट से मिलेगा परफेक्ट पंजाबी लुक

पटियाला सूट का फैशन सालों से महिलाओं की पसंद बना हुआ है. लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन पटियाला सूट सावन में बेहद खूबसूरत लगता है. इसके साथ हैवी दुपट्टा और पंजाबी जूती आपके पूरे लुक को और आकर्षक बना सकते हैं. अगर आप ट्रेडिशनल स्टाइल पसंद करती हैं तो यह डिजाइन जरूर ट्राई करें.

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सिल्क कुर्ता सेट से मिलेगा रॉयल और एलिगेंट लुक

अगर आप सावन और हरियाली तीज पर कुछ खास पहनना चाहती हैं तो ऑलिव ग्रीन या लाइम ग्रीन सिल्क कुर्ता सेट चुन सकती हैं. जरी और थ्रेड एम्ब्रॉयडरी से सजा यह आउटफिट बेहद शाही नजर आता है. इसके साथ बनारसी दुपट्टा और पारंपरिक ज्वेलरी आपके लुक को और भी शानदार बना देंगे. यह डिजाइन त्योहारों और विशेष आयोजनों के लिए एकदम परफेक्ट है.

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