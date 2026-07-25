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सावन में कितनी हरी चूड़ियां पहनना होता है शुभ? जानिए क्या कहते हैं धर्म और परंपरा

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति के साथ-साथ सुहाग, हरियाली और शुभता का भी प्रतीक माना जाता है इस दौरान विवाहित महिलाओं के हाथों में हरी चूड़ियां खास आकर्षण का केंद्र बनती हैं लेकिन हर साल यह सवाल उठता है कि आखिर सावन में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए? क्या इसकी कोई तय संख्या है या फिर यह केवल पारिवारिक परंपरा और आस्था का विषय है? आइए जानते हैं इस सवाल का धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक जवाब.


By: Ranjana Sharma | Published: July 25, 2026 6:31:14 PM IST

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सावन आते ही बढ़ जाती है हरी चूड़ियों की रौनक

सावन का महीना शुरू होते ही बाजारों में हरी चूड़ियों की मांग बढ़ जाती है महिलाएं मेहंदी, हरे वस्त्र और चूड़ियों के साथ इस पवित्र महीने का स्वागत करती हैं हरी चूड़ियां केवल श्रृंगार का हिस्सा नहीं बल्कि सौभाग्य, समृद्धि और वैवाहिक सुख का प्रतीक भी मानी जाती हैं

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हरी चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था इसलिए सावन का महीना सुहाग और दांपत्य सुख का प्रतीक माना जाता है हरी चूड़ियां हरियाली, नई शुरुआत और खुशहाली का संकेत मानी जाती हैं इन्हें पहनकर महिलाएं शिव-पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करती हैं.

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क्या चूड़ियों की कोई निश्चित संख्या होती है?

धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि सावन में केवल 16, 21, 24 या 28 चूड़ियां ही पहननी चाहिए अलग-अलग राज्यों और परिवारों की अपनी-अपनी परंपराएं हैं कहीं दोनों हाथों में 8-8 चूड़ियां पहनने की परंपरा है तो कहीं 12-12 चूड़ियां पहनाई जाती हैं इसलिए संख्या से अधिक महत्व श्रद्धा और विश्वास का माना गया है.

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अलग-अलग राज्यों में अलग है परंपरा

भारत की सांस्कृतिक विविधता सावन की परंपराओं में भी दिखाई देती है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हरी कांच की चूड़ियां पहनने का विशेष महत्व है महाराष्ट्र में महिलाएं हरी चूड़ियों के साथ सोने की पतली चूड़ियां भी पहनती हैं कई स्थानों पर हरे रंग के साथ लाल और पीली चूड़ियां भी शुभ मानी जाती हैं.

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क्या अविवाहित लड़कियां भी पहन सकती हैं?

इस विषय पर अलग-अलग मान्यताएं हैं कई स्थानों पर अविवाहित लड़कियां भी सावन में हरी चूड़ियां पहनकर अच्छे जीवनसाथी की कामना करती हैं वहीं कुछ परिवारों में यह परंपरा केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित रहती है इस मामले में कोई कठोर धार्मिक नियम नहीं है.

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चूड़ियां पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान

सावन में चूड़ियां पहनते समय केवल संख्या पर ध्यान न दें बल्कि सही आकार और आरामदायक चूड़ियां चुनें बहुत तंग चूड़ियां हाथों में दर्द या त्वचा पर निशान छोड़ सकती हैं यदि कांच की चूड़ियां पहन रही हैं तो सही फिटिंग लें ताकि उनके टूटने का खतरा कम हो जरूरत होने पर धातु या अन्य सुरक्षित विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं.

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सोशल मीडिया के दावों पर आंख बंद करके भरोसा न करें

आजकल सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि सावन में केवल एक निश्चित संख्या में चूड़ियां पहनने से ही शुभ फल मिलता है लेकिन ऐसे दावों का धार्मिक आधार हमेशा नहीं होता किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत और धार्मिक प्रमाण को जरूर जांचें.

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श्रद्धा ही सबसे बड़ा शुभ संकेत है

सावन का मूल संदेश भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति, परिवार में प्रेम और सकारात्मक सोच बनाए रखना है यदि आप श्रद्धा, विश्वास और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार हरी चूड़ियां पहनती हैं तो वही सबसे बड़ा शुभ माना जाता है संख्या नहीं, बल्कि आपकी आस्था और भावनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं.

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