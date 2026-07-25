सावन में कितनी हरी चूड़ियां पहनना होता है शुभ? जानिए क्या कहते हैं धर्म और परंपरा

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति के साथ-साथ सुहाग, हरियाली और शुभता का भी प्रतीक माना जाता है इस दौरान विवाहित महिलाओं के हाथों में हरी चूड़ियां खास आकर्षण का केंद्र बनती हैं लेकिन हर साल यह सवाल उठता है कि आखिर सावन में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए? क्या इसकी कोई तय संख्या है या फिर यह केवल पारिवारिक परंपरा और आस्था का विषय है? आइए जानते हैं इस सवाल का धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक जवाब.