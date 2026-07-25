Sawan 2026: घेवर से लेकर मालपुआ तक, सावन की शान हैं ये 5 पकवान! इस पवित्र महीने में घर-घर बनते हैं ये व्यंजन और मिठाइयां

सावन को सनातन धर्म में बेहद पवित्र महीना माना गया है. लेकिन इस महीने का सांस्कृतिक महत्त्व भी बहुत ज्यादा है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में इस महीने में कुछ विशिष्ट व्यंजन और मिठाइयां बनती हैं, जो इसके सांस्कृतिक महत्त्व की पहचान है. इनमें से कुछ घरों में बनते हैं तो कुछ दुकानों पर. सावन के महीने में हलवाई की दुकान भी कुछ अलग ही खुशबू से सराबोर होती है. आइये जानते हैं सावन में बनने वाले प्रमुख व्यंजन और मिठाइयां कौन-कौन सी हैं: