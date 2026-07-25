Sawan 2026: घेवर से लेकर मालपुआ तक, सावन की शान हैं ये 5 पकवान! इस पवित्र महीने में घर-घर बनते हैं ये व्यंजन और मिठाइयां
सावन को सनातन धर्म में बेहद पवित्र महीना माना गया है. लेकिन इस महीने का सांस्कृतिक महत्त्व भी बहुत ज्यादा है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में इस महीने में कुछ विशिष्ट व्यंजन और मिठाइयां बनती हैं, जो इसके सांस्कृतिक महत्त्व की पहचान है. इनमें से कुछ घरों में बनते हैं तो कुछ दुकानों पर. सावन के महीने में हलवाई की दुकान भी कुछ अलग ही खुशबू से सराबोर होती है. आइये जानते हैं सावन में बनने वाले प्रमुख व्यंजन और मिठाइयां कौन-कौन सी हैं:
घेवर
दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में तो बिना घेवर खाये सावन को अधूरा माना जाता है. लोग हरियाली तीज पर विवाहित बेटियों और बहनों के घर भी हरी चूड़ियां और घेवर भेजकर उन्हें सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं.
मालपुआ
सावन के महीने में कई घरों में मालपुआ बनाया जाता है. बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इस महीने में मालपुआ जरूर बनाया जाता है. पूरे महीने किसी न किसी के घर में मालपुआ बनने की खुशबू आ रही होती है.
अनरसा
बारिश की सोंधी महक जितनी अच्छी लगती है उतनी ही अच्छी कड़ाही में गर्मागर्म छनते अनरसे की भी आती है. ये चावल के आटे से बनने वाली एक स्पेशल मिठाई है जिसका क्रिस्पी टेक्स्चर खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है.
बालूशाही
बालूशाही हम लोगों ने ज्यादातर शादी-विवाह में ही खाई है, इसलिए कई लोगों को लगता है कि ये शादी में बनने वाली मिठाई है. जबकि पारंपरिक रूप से इसे सावन के महीने में ही बनाया जाता था. मैदे से बनने वाली ये मिठाई जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए लोग इसे एक बार बनाकर स्टोर कर लेते हैं.
दाल के वड़े
बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है. लेकिन मारवाड़ी घरों में सावन के महीने में दाल से बने हुए वड़े बनते हैं, जो बेहद टेस्टी होते हैं. इन्हें तीखी हरी मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया जाता है.