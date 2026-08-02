First Monday of Sawan: गंगाजल, बेलपत्र से लेकर धतूरा तक…जानिए शिव पूजा की जरूरी सामग्री

First Monday of Sawan: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. साल 2026 में सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से शिव पूजा, जलाभिषेक और सही पूजन सामग्री अर्पित करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं. जानिए पूजा की थाली में कौन-कौन सी चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए.