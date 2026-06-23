बैंक का ये नियम नहीं जानते तो हो सकता है नुकसान! मिनिमम बैलेंस पर कटेगा जुर्माना, जानें किन बैंकों में लगता है Minimum Balance Penalty
जब आप किसी बैंक में नया सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक आमतौर पर आपसे एक मिनिमम बैलेंस बनाए रखने के लिए कहता है. अगर आपके अकाउंट में रकम इस जरूरी लिमिट से कम हो जाती है, तो बैंक पेनल्टी या फीस वसूलना शुरू कर सकता है.
Why Penalties?
जब अकाउंट होल्डर जरूरी 'औसत मासिक बैलेंस' (AMB) बनाए रखने में नाकाम रहते हैं, तो बैंक मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लगाते हैं. ये चार्ज बैंकों को अकाउंट के रखरखाव और ऑपरेशनल खर्चों को पूरा करने में मदद करते हैं.
SBI Savings
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) कई ऐसे सेविंग्स अकाउंट देता है जिनमें मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती, जिससे यह उन ग्राहकों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है जो बिना पेनल्टी वाला बैंकिंग अनुभव चाहते हैं.
PNB Relief
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने सेविंग्स अकाउंट के लिए मिनिमम औसत बैलेंस की जरूरत को खत्म कर दिया है, जिससे यह पक्का होता है कि कम बैलेंस रखने पर ग्राहकों से कोई पेनल्टी न ली जाए.
Canara Benefit
केनरा बैंक अपने कई सेविंग्स अकाउंट प्रकारों पर मिनिमम बैलेंस पेनल्टी नहीं लगाता है, जिससे अकाउंट होल्डर्स को ज्यादा सुविधा मिलती है.
BoB Advantage
बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ग्राहकों को योग्य अकाउंट प्रकारों पर मिनिमम बैलेंस चार्ज की चिंता किए बिना सेविंग्स अकाउंट बनाए रखने की सुविधा देता है.
Indian Bank
इंडियन बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस की जरूरत को खत्म कर दिया है, जिससे ग्राहकों को अपने अकाउंट बैलेंस से बेवजह पैसे कटने से बचाने में मदद मिलती है.
BOI Flexibility
बैंक ऑफ इंडिया (BOI) उन पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक है जिन्होंने मिनिमम बैलेंस के नियमों में ढील दी है जिससे ग्राहकों को ज्यादा सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव मिलता है.
Zero-Balance Accounts
जीरो-बैलेंस अकाउंट जैसे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) और प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) अकाउंट, में मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती और ये बिना पेनल्टी चार्ज के जरूरी बैंकिंग सेवाएं देते हैं.