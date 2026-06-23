बैंक का ये नियम नहीं जानते तो हो सकता है नुकसान! मिनिमम बैलेंस पर कटेगा जुर्माना, जानें किन बैंकों में लगता है Minimum Balance Penalty

जब आप किसी बैंक में नया सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक आमतौर पर आपसे एक मिनिमम बैलेंस बनाए रखने के लिए कहता है. अगर आपके अकाउंट में रकम इस जरूरी लिमिट से कम हो जाती है, तो बैंक पेनल्टी या फीस वसूलना शुरू कर सकता है.