क्या आपके घर में भी दीमक ने बना लिया है बसेरा? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू उपाय

बारिश के मॉसम में कीड़े मकोड़े और दीमक लगाना आम बात है लेकिन धीरे धीरे करके दीमक और किरे मकोरे बढ़ने लग जाते है और फर्नीचर पर कब्जा कर लेते है और इन चीजों से लोगों के गहर में फर्नीचर ,दरवाजे, खिरकिया खराब होने लगते है । इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए ऐसे कुछ खास नुस्खे जो आपके घर से दीमक के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खत्म हो जाएंगे