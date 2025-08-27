क्या आपके घर में भी दीमक ने बना लिया है बसेरा? तो अपनाएं ये कुछ खास घरेलू उपाय
बारिश के मॉसम में कीड़े मकोड़े और दीमक लगाना आम बात है लेकिन धीरे धीरे करके दीमक और किरे मकोरे बढ़ने लग जाते है और फर्नीचर पर कब्जा कर लेते है और इन चीजों से लोगों के गहर में फर्नीचर ,दरवाजे, खिरकिया खराब होने लगते है । इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए ऐसे कुछ खास नुस्खे जो आपके घर से दीमक के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खत्म हो जाएंगे
लोंग का तेल लगाएं
अगर आपको भी घरों के दीमक फर्नीचर में दीमक लग गए है तो आप भी अपने लौंग का तेल लगा सकते है उससे आपके फर्नीचर के जड़ और दरारों से दीमक दूर हो जाएंगे।
सिरका और नींबू का मिश्रण
सिरका और नींबू का मिश्रण दीमक हटाने का एक असरदार तरीका है इसमे एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल के गुरु होते है।जो दीमक को जड़ से खत्म करने में मदद करते है।
अपने घर में सुगंधित पौधे रखे
घर में नीम तुलसी या पुदीना जैसे सुगंधित पौधे रखने से कमरे में कीमत नहीं लगते हैं और घर के सारे फर्नीचर ठीक रहते हैं।
फर्नीचर को अच्छी तरह सुखाएं
जब भी कहीं नमी ज्यादा हो जाती है तो दिमाग की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए फर्नीचर को हमेशा धूप में अच्छी तरह से सुखाना चाहिए।
सही तरीके से साफ सफाई करें
अगर आप फर्नीचर के नीचे सही तरीके से सफाई करेंगे तो दीमक जल्दी फर्नीचर पर नहीं आएंगे और आपका समान भी काफी सालों तक चलेगा इसलिए हमेशा घर साफ रखना चाहिए ।
फर्नीचर पर तेल लगाना
फर्नीचर पर नीम का तेल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल लगाने से दीमक मर जाते हैं और आपके फर्नीचर सही रहते है। नीम के तेल में काफी गुण होते है जो दीमक को खत्म करने में सहायक होता हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.