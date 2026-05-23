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8वीं के बाद छोड़ दी थी पढ़ाई,  पत्नी को हर साल 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं Satish Sanpal, नेटवर्थ जानकर उड़ जायेंगे होश!

सतीश सनपाल दुबई के कारोबारी जगत में प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं. बॉलीवुड शादिस के अनुसार, वे वर्तमान में ANAX होल्डिंग्स के प्रमुख हैं, जिसका अनुमानित मूल्य 3 अरब डॉलर है. हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो देसी ब्लिंग में सतीश और उनकी पत्नी तबिंदा चर्चा का विषय बने हुए हैं. आइये जानते हैं कि सतीश सनपाल की कुल नेटवर्थ कितनी है. 


By: Shivangi Shukla | Published: May 23, 2026 3:28:11 PM IST

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कौन हैं सतीश सनपाल - Photo Gallery
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कौन हैं सतीश सनपाल

सतीश ANAX होल्डिंग्स के प्रमुख और VII दुबई डेलाइट रेस्टोरेंट्स के सह-संस्थापक हैं. वह और उनकी पत्नी तबिंदा मिलकर सनपाल फाउंडेशन भी चलाते हैं, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करती है.

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पत्नी को हर साल गिफ्ट करते हैं 3 किलो सोना

सतीश सनपाल की पत्नी को गोल्ड बेहद पसंद है, इसीलिये सतीश हर साल उन्हें कम से कम 3 किलो सोना खरीदकर देते हैं. शो के दौरान खुद उनकी पत्नी ने इसका खुलासा किया और बताया कि उनके पास 40 किलो सोना है.

बेटी को गिफ्ट की स्पेशल कार - Photo Gallery
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बेटी को गिफ्ट की स्पेशल कार

अरबपति सतीश सनपाल ने अपनी बेटी इसाबेला को एक शानदार गुलाबी रोल्स-रॉयस फैंटम उपहार में देकर सुर्खियां बटोरीं थी. 5 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली इस लग्जरी कार ने अपने भव्य रूप और दिल को छू लेने वाले उपहार के कारण तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित किया. चमकदार मेटैलिक गुलाबी रंग के बाहरी हिस्से और खास तौर पर डिज़ाइन किए गए सफेद और गुलाबी चमड़े के इंटीरियर वाली इस कार की सीटों पर इसाबेला का नाम और शुरुआती अक्षर भी खुदे हुए हैं.

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8वीं के बाद छोड़ी पढ़ाई

नेशनल न्यूज को दिए एक बेबाक साक्षात्कार में सतीश ने अपनी साधारण शुरुआत के बारे में बताया था. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने आठवीं कक्षा के बाद औपचारिक शिक्षा छोड़ दी और महज 15 साल की उम्र में व्यापार जगत में कदम रखा. अपनी मां से उधार लिए गए 50,000 रुपये से उन्होंने एक छोटी किराने की दुकान शुरू की, जिसे उन्होंने दो साल तक चलाया, लेकिन फिर उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. इसके बाद उन्होंने शेयर बाजार में कदम रखा और दुबई चले गए.

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सतीश सनपाल की नेटवर्थ

सतीश सनपाल ने बताया कि उन्होंने कभी किसी के अधीन काम नहीं किया और उनमें हमेशा से एक मजबूत उद्यमी भावना रही है. यूएई सिग्मा के अनुसार, उनकी वर्तमान व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

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