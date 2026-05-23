8वीं के बाद छोड़ दी थी पढ़ाई,  पत्नी को हर साल 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं Satish Sanpal, नेटवर्थ जानकर उड़ जायेंगे होश!

8वीं के बाद छोड़ी पढ़ाई

नेशनल न्यूज को दिए एक बेबाक साक्षात्कार में सतीश ने अपनी साधारण शुरुआत के बारे में बताया था. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने आठवीं कक्षा के बाद औपचारिक शिक्षा छोड़ दी और महज 15 साल की उम्र में व्यापार जगत में कदम रखा. अपनी मां से उधार लिए गए 50,000 रुपये से उन्होंने एक छोटी किराने की दुकान शुरू की, जिसे उन्होंने दो साल तक चलाया, लेकिन फिर उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. इसके बाद उन्होंने शेयर बाजार में कदम रखा और दुबई चले गए.