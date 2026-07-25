यूपी के इस पावन भूमि को मिला UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा, 2500 साल पुराना इतिहास बना दुनिया की धरोहर

Sarnath UNESCO World Heritage: भगवान बुद्ध की पहली धर्मदेशना की पावन भूमि सारनाथ को अब वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल गई है. दक्षिण कोरिया में आयोजित UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 48वें सत्र में उत्तर प्रदेश स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को आधिकारिक तौर पर UNESCO World Heritage लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. इस उपलब्धि के साथ भारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है. ऐसे में चलिए जानें कि आखिर सारनाथ क्यों है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक.