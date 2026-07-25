यूपी के इस पावन भूमि को मिला UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा, 2500 साल पुराना इतिहास बना दुनिया की धरोहर
Sarnath UNESCO World Heritage: भगवान बुद्ध की पहली धर्मदेशना की पावन भूमि सारनाथ को अब वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल गई है. दक्षिण कोरिया में आयोजित UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 48वें सत्र में उत्तर प्रदेश स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को आधिकारिक तौर पर UNESCO World Heritage लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. इस उपलब्धि के साथ भारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है. ऐसे में चलिए जानें कि आखिर सारनाथ क्यों है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक.
UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ सारनाथ
UNESCO ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का एलान किया. यह फैसला दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 48वें सत्र में लिया गया. इसके साथ ही भारत के कुल UNESCO विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 45 हो गई.
सारनाथ में गौतम बुद्ध ने दिया था पहला उपदेश
बौद्ध परंपरा के अनुसार, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध सबसे पहले सारनाथ पहुंचे थे. यहीं उन्होंने अपने पहले पांच शिष्यों को धर्म का पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है. इसी घटना से बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार की शुरुआत मानी जाती है.
2500 सालों से आस्था का प्रमुख केंद्र सारनाथ
करीब 2500 सालों से सारनाथ दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए तीर्थस्थल और आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है. हर साल हजारों देशी और विदेशी पर्यटक तथा बौद्ध अनुयायी यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
स्तूप, मंदिर और विहार हैं सारनाथ की पहचान
सारनाथ में बने प्राचीन स्तूप, मंदिर और मठ इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं. यहां मौजूद स्मारक सदियों से बौद्ध आस्था, शिक्षा और इतिहास के जीवंत प्रमाण माने जाते हैं. इसकी सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में धमेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप और चौखंडी स्तूप शामिल हैं. ये सभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं.
वाराणसी के पास स्थित है सारनाथ
सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के पास स्थित है. दुनिया के सबसे प्राचीन बसे हुए शहरों में शामिल वाराणसी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को सारनाथ और भी विशेष बनाता है.
UNESCO ने भारत को दी बधाई
UNESCO के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक टिम कर्टिस ने भारत सरकार और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि सारनाथ शांति, करुणा और ज्ञान का वैश्विक प्रतीक है. उन्होंने इसकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने पर जोर दिया.
क्या है UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट?
UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उन सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया जाता है, जिनका महत्व पूरी मानवता के लिए असाधारण माना जाता है. वर्तमान में दुनिया के 170 देशों की 1,248 विश्व धरोहर संपत्तियां इस सूची में शामिल हैं, जिनमें अब भारत के 45 स्थल भी शामिल हो चुके हैं.