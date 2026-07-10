रोटी-चावल से दूरी, जिम में बहाया पसीना… सरफराज खान ने ऐसे घटाया अपना वजन, जानिए डाइट का पूरा सीक्रेट

Sarfaraz Khan Body Transformation: टीम इंडिया से दूर चल रहे भारतीय स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह काफी फिट और मस्कुलर दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि सरफराज खान ने पिछले कुछ महीनों में किस तरह अपनी बॉडी को बदल दिया है. एक समय पर सरफराज खान को ज्यादा वजन वाला क्रिकेटर कहकर ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अब वह काफी फिट हो गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सरफराज खान की डाइट का सीक्रेट…