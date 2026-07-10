रोटी-चावल से दूरी, जिम में बहाया पसीना… सरफराज खान ने ऐसे घटाया अपना वजन, जानिए डाइट का पूरा सीक्रेट
Sarfaraz Khan Body Transformation: टीम इंडिया से दूर चल रहे भारतीय स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह काफी फिट और मस्कुलर दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि सरफराज खान ने पिछले कुछ महीनों में किस तरह अपनी बॉडी को बदल दिया है. एक समय पर सरफराज खान को ज्यादा वजन वाला क्रिकेटर कहकर ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अब वह काफी फिट हो गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सरफराज खान की डाइट का सीक्रेट…
कैसे शुरू हुआ फिट होने का सफर?
भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान की फिटनेस का सफर साल 2025 में इंग्लैंड दौरे के बाद शुरू हुआ, जब उन्हें भारत की टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया. इससे सरफराज खान का दिल टूट गया, जिसके बाद उन्होंने अपने वजन को कम करने का फैसला किया.
क्या है डाइट का सीक्रेट?
सरफराज खान ने अपने पिता की देखरेख में डाइट शुरू की. उनके पिता और कोच नौशाद खान ने बताया कि उन्होंने सरफराज की डाइट से रोटी, चावल, चीनी और बेकरी आइटम्स को पूरी तरह हटा दिया. इसकी जगह पर सरफराज खान ने सख्त और हेल्दी डाइट फॉलो किया.
क्या खाते हैं सरफराज खान?
क्रिकेटर के पिता ने बताया कि उन्होंने सरफराज खान की डाइट में ग्रिल्ड फिश, चिकन, उबले अंडे, ब्रोकोली और ग्रीन टी को एड किया. साथ ही कभी-कभार मिलने वाली चीट-मील बिरयानी पर भी पूरी तरह रोक लगा दी.
कितना कम हुआ वजन?
सरफराज खान की सख्त का डाइट का नतीजा जल्द ही देखने को मिला. सिर्फ 6 हफ्ते में सरफराज खान का वजन 10 किलो से ज्यादा कम हो गया. इसके बाद 2 महीने में उन्होंने कुल 17 किलो वजन कम कर लिया. उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख हर कोई हैरान रह गया.
जिम में करते हैं कड़ी मेहनत
सख्त डाइट के साथ ही सरफराज खान जिम में भी खूब पसीना बहाते हैं. वह अक्सर जिम की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते रहते हैं.
मैदान पर दमदार वापसी
फिटनेस पर काम करने के बाद सरफराज खान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में धमाकेदार वापसी की. इस टूर्नामेंट में सरफराज खान ने 203 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए. इसमें 3 अर्धशतक और उनका पहला टी20 शतक शामिल रहा.
IPL में मिला CSK का साथ
पिछले 2 सालों से लगातार ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद सरफराज खान को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का साथ मिला. CSK ने सरफराज को 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया.
IPL 2026 में सरफराज का प्रदर्शन
IPL 2026 में सरफराज खान ने CSK की ओर से खेलते हुए 7 पारियों में 169.47 के स्ट्राइक रेट से 161 रन बनाए. इसमें 1 अर्धशतक भी शामिल रहा.