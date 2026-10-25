शरीर पर गंदे कमेंट्स, दुष्कर्म की धमकियां… Rise and Fall 2 से बाहर आईं सारा गुरपाल का चौंकाने वाला खुलासा
Sara Gurpal Trolling: राइज एंड फॉल 2 से बाहर आने के बाद सारा गुरपाल की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं. शो में अपनी बेबाक बातों और खुलासों से सुर्खियां बटोरने वाली सारा ने अब सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि बात सिर्फ ट्रोलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को गंभीर धमकियां भी मिल रही हैं.
सारा को सोशल मीडिया पर क्यों टारगेट किया गया?
शो छोड़ने के बाद से सारा गुरपाल को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. उनके मुताबिक, लोग उनकी राय या शो में कही गई बातों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन असहमति के नाम पर गाली-गलौज और धमकियों का इस्तेमाल करना किसी भी तरह से सही नहीं है.
सारा गुरपाल ने बताया: मुझे रेप की धमकियां मिल रही
सारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए बताया कि उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रोल्स ने उनके परिवार को टारगेट करना शुरू कर दिया है. सारा ने सोशल मीडिया पर इस तरह के बर्ताव पर बहुत गुस्सा जताया.
मेरे शरीर पर गंदे कमेंट्स- सारा गुरपाल
सारा ने अपनी पोस्ट में सोशल मीडिया पर किए जा रहे गंदे कमेंट्स का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि किसी की राय को नापसंद करने का मतलब यह नहीं है कि कोई उन्हें टारगेट करे या उनके शरीर पर आपत्तिजनक कमेंट्स करे.
हर किसी की अपनी राय हो सकती- सारा गुरपाल
सारा गुरपाल ने साफ कहा कि राइज़ एंड फ़ॉल 2 उनके लिए एक अलग अनुभव था. उन्होंने माना कि शो में उनकी राय से हर कोई सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन असहमति का मतलब धमकी या गाली-गलौज नहीं है. उन्होंने सोशल मीडिया यूज़र्स से भी तमीज़ बनाए रखने की अपील की.
क्या अब सारा गुरपाल ट्रोल्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी?
लगातार मिल रही धमकियों से परेशान सारा ने ट्रोल्स को सख्त लीगल एक्शन की चेतावनी दी है. उन्होंने साफ किया कि जो लोग उन्हें धमकी देते हैं, उन्हें अपने कामों का जवाब देना होगा. अपना गुस्सा दिखाते हुए सारा ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए.
सारा गुरपाल ने शो में एक बड़ा खुलासा भी किया
सारा गुरपाल ने न सिर्फ राइज एंड फॉल 2 पर अपनी बेबाक राय के लिए, बल्कि एक और खुलासे के लिए भी ध्यान खींचा. शो में एंट्री के दौरान, उन्होंने बताया कि कई क्रिकेटर उन्हें मैसेज करते हैं. हालांकि, सारा ने किसी भी क्रिकेटर का नाम नहीं लिया. अब, शो छोड़ने के बाद, उनके नए खुलासे ने उन्हें एक बार फिर लाइमलाइट में ला दिया है.