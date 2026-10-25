शरीर पर गंदे कमेंट्स, दुष्कर्म की धमकियां…  Rise and Fall 2 से बाहर आईं सारा गुरपाल का चौंकाने  वाला खुलासा

Sara Gurpal Trolling: राइज एंड फॉल 2 से बाहर आने के बाद सारा गुरपाल की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं. शो में अपनी बेबाक बातों और खुलासों से सुर्खियां बटोरने वाली सारा ने अब सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि बात सिर्फ ट्रोलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को गंभीर धमकियां भी मिल रही हैं.