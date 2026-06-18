कभी क्लिनिक प्लस के एड में आई नजर, तो कभी साउथ फिल्मों में बच्ची बन जीता दिल; फिर बॉलीवुड में यलीना से लूटी महफिल
Sara Arjun Birthday: अपनी मासूमियत के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री कर विज्ञापनों में काम किया. इसके बाद साउथ की फिल्मों में दिल जीतने वाली नन्हीं बच्ची अब बॉलीवुड में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं. हाल ही में उन्होंने रणवीर सिंह के साथ धुरंधर और धुरंधर 2 में काम किया है. इस फिल्म में उन्होंने यलीना जमाली का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीत लिया.
सारा अर्जुन का परिवार
यलीना जमाली यानी सारा अर्जुन आज अपना 21वां जन्मदिन मना रही हैं. उनका जन्म 18 जून 2005 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता एक फेमस एक्टर हैं, जिनका नाम राज अर्जुन है. उनकी मां का नाम सान्या अर्जुन है, जो कथक डांसर हैं.
100 से ज्यादा एड में काम
सारा अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी. उन्होंने मात्र 18 महीने की उम्र में विज्ञापनों से शुरुआत की थी. उन्होंने 5 साल से कम उम्र में मैं मैक्डोनल्ड्स, मैगी और क्लिनिक प्लस जैसे 100 से ज्यादा बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान क्लिनिक प्लस के ऐड से मिली थी.
देवा थिरुमगल में बनी नीला
इसके बाद उन्होंने तमिल और हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीता. 6 साल की उम्र में देवा थिरुमगल फिल्म से सारा अर्जुन ने शानदार डेब्यू किया. इस फिल्म में वे एक मानसिक रूप से विकलांग पिता की बेटी नीला के किरदार में नजर आई थीं.
एक थी डायन और जज्बा में चाइल्ड आर्टिस्ट
इसके अलावा वे 2013 में एक थी डायन और 2015 में जज्बा फिल्म में काम किया. इन फिल्मों में उन्होंने मी माथुर और ऐश्वर्या राय की किडनैप्ड बेटी का रोल अदा किया था. 2014 में आई फिल्म सौवम के लिए उन्हें विजय अवॉर्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट से सम्मानित किया गया.
पोन्नियिन सेलवन में बनी नंदिनी
इसके अलावा वे पोन्नियिन सेलवन में नजर आईं. उन्होंने ऐश्वर्या राय के बचपन का किरदार नंदिनी की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म के दो पार्ट बनाए गए और दोनों में सारा अर्जुन खास भूमिका में नजर आईं. इसे काफी ज्यादा पसंद किया गया.
धुरंधर में यलीना जमाली
2025-26 में आई धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज में उन्होंने रणवीर सिंह के अपोजिट एक लीड एक्ट्रेस के रूप में अपना डेब्यू किया. इस फिल्म से उन्हें खास पहचान मिली. इस फिल्म के बाद से लोग उन्हें यलीना जमाली कहने लगे. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोल के लिए 1300 से ज्यादा लड़कियों के ऑडिशन हुए थे, जिसमें से सारा अर्जुन को चुना गया.