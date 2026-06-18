कभी क्लिनिक प्लस के एड में आई नजर, तो कभी साउथ फिल्मों में बच्ची बन जीता दिल; फिर बॉलीवुड में यलीना से लूटी महफिल

Sara Arjun Birthday: अपनी मासूमियत के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री कर विज्ञापनों में काम किया. इसके बाद साउथ की फिल्मों में दिल जीतने वाली नन्हीं बच्ची अब बॉलीवुड में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं. हाल ही में उन्होंने रणवीर सिंह के साथ धुरंधर और धुरंधर 2 में काम किया है. इस फिल्म में उन्होंने यलीना जमाली का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीत लिया.