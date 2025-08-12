Sara Ali Khan के देसी लुक ने बढ़ाया सबकी दिल की धड़कने, आप भी देखकर हो जाएंगे दिवाने

Sara Ali Khan के देसी लुक ने बढ़ाया सबकी दिल की धड़कने, आप भी देखकर हो जाएंगे दिवाने
Sara Ali Khan 2025 traditional looks : बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर ऐक्ट्रेस में से एक सारा अली खान हैं, जो अपने चुलबुलेपन के लिए भी जानी जाती हैं और साथ ही अपनी फिल्मों के लिए भी। सारा अली खान ने जब से बॉलीवुड में एंट्री ली है, सब पर अपना जादू चला दिया है। उनकी फिल्मों की बात करें या फिर उनकी असली जिंदगी की, वह हर समय कुछ यूनिक और ट्रेडिशनल लुक में ही नजर आती हैं। तो चलिए जानते हैं सारा अली खान के ट्रेडिशनल लुक्स के बारे में, जो आपको भी सारा अली खान के कलेक्शन का दीवाना बना देंगे।
सारा अली खान सफेद सूट में लगी हुस्न की परी (Sara Ali Khan looks like a beauty angel in a white suit)
इस फोटो में सारा अली खान ने प्यारा सा सफेद सूट पहना हुआ है, जो उन पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और साथ ही प्यारा सा दुपट्टा ले रखा है। उन्होंने सिंपल मेकअप और भारी झुमकों के साथ अपने लुक को पूरा किया है, जो देखने में जितना सिंपल है, उतना ही प्यारा भी।
सारा अली खान ने सफेद शरारा में दिया कातिलाना पोज (Sara Ali Khan gave a killer pose in white sharara)
सारा अली खान की इस फोटो में सारा भव्य ही खूबसूरत लग रही है जिसमें उन्होंने सफेद रंग का वी नेक ब्लाउज पहन रखा है साथ में शरारा और ऊपर से कवरेज के लिए सर्ग पहन रखा हैं, साथ ही स्मोकी आईज और ग्लॉसी लिपस्टिक से अपने लुक को फिनिश किया है, जिसमें सारा अली खान परी से कम नहीं लग रही हैं।
सारा अली खान के लाल लहंगे ने बढ़ाई गर्मी (Sara Ali Khan's red lehenga increased the heat)
सारा अली खान ने इस तस्वीर में लाल लहंगा पहन रखा है, जिसमें वह काफी हॉट और ग्लैमरस लग रही हैं और इस लुक को देखकर सारा अली खान के सारे फैंस की नजर उनसे हट नहीं पा रही है।
सारा अली खान सफेद नेट की साड़ी में लगी हॉट (Sara Ali Khan looks hot in white net saree)
सारा अली खान इस फोटो में सारा अली खान कैमरे की ओर एक सीरीअस चेहरा बनाकर पोज बनाती हुई नजर आ रही हैं और इस फोटो में सारा अली खान ने सफेद नेट की साड़ी पहनी हुई है जिस पर प्यार से फूल बने हुए हैं और उनके बिखरे बाल सारा अली खान के लुक को काफी अलग बना रहे हैं जिसमें कई लोगों को उनका यह लुक काफी पसंद आया है।
सारा अली खान की डीप नेक ब्लाउज ने खीचा सबका ध्यान (Sara Ali Khan's deep neck blouse caught everyone's attention)
इस लुक में सारा अली खान ने काफी प्यारा पीले रंग का लहंगा पहन रखा है और साथ ही हाई डिप नेक ब्लाउज जो उनकी बॉडी को और ऐनहेंस कर रहा है। साथ ही उन्होंने मिनिमल सी ज्वैलरी और सिंपल मेकअप के साथ अपने लुक को पूरा किया है। इस लुक को आप भी किसी की शादी में ट्राई कर सकते हैं जो आपको सुंदर और आकर्षक दोनों बनाएगा।
सारा अली खान ने बैकलैस ब्लाउज में दिया सेक्सी पोज (Sara Ali Khan gave a sexy pose in a backless blouse)
सारा अली खान ने इस फोटो में काफी प्यारी नीली और काली कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहनी हुई है और साथ में बैकलेस ब्लाउज जो उनकी बोड़ी और खूबसूरती से निखार रही है और साथ में उनका मेकअप और नीली बिंदी सारा अली खान के लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी बना रही है।
