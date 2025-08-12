Sara Ali Khan के देसी लुक ने बढ़ाया सबकी दिल की धड़कने, आप भी देखकर हो जाएंगे दिवाने

Sara Ali Khan 2025 traditional looks : बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर ऐक्ट्रेस में से एक सारा अली खान हैं, जो अपने चुलबुलेपन के लिए भी जानी जाती हैं और साथ ही अपनी फिल्मों के लिए भी। सारा अली खान ने जब से बॉलीवुड में एंट्री ली है, सब पर अपना जादू चला दिया है। उनकी फिल्मों की बात करें या फिर उनकी असली जिंदगी की, वह हर समय कुछ यूनिक और ट्रेडिशनल लुक में ही नजर आती हैं। तो चलिए जानते हैं सारा अली खान के ट्रेडिशनल लुक्स के बारे में, जो आपको भी सारा अली खान के कलेक्शन का दीवाना बना देंगे।