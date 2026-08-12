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करोड़ों की संपत्ति, लेकिन एक्ट्रेस हैं बेहद कंजूस; फिल्में भी रहती हैं फ्लॉप, सिनेमाई दुनिया में भी नहीं बिखेर पाईं जादू

Sara Ali Khan: बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान आज 12 अगस्त को अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्ट्रेस नवाबों के परिवार से आती हैं. बताया जाता है कि वह बचपन में बहुत चुलबुली थीं. उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा है. साथ ही आपको बता दें कि एक्ट्रेस बहुत कंजूस भी हैं. चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी खास बातें. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 12, 2026 12:42:47 PM IST

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बचपन में बहुत शराराती थीं एक्ट्रेस

अभिनेत्री सारा अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में वह बहुत शराराती थीं. उन्होंने एक किस्सा बताया था कि स्कूल के दिनों में एक बार उन्हें सस्पेंड किए जाने की नौबत आ गई थी. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्होंने एक बार पंखे पर फेविकोल की बॉटल फेंकी, जिससे बॉटल टूट गई और फेविकोल चारों तरफ फैल गया था. इससे टीचर बहुत गुस्सा हुई थीं.

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सारा अली खान का फिल्मी करियर

सारा अली खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से की थी. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. हालांकि, इसके बाद एक्ट्रेस ने कुछ खास फिल्में नहीं की. अभी तक के करियर में उन्होंने सिर्फ 3 फिल्में हिट दी हैं. यानी की उनका एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं रहा है. अभिनेत्री के पिता सैफ अली खान और दादा मंसूर अली खान पटौदी हैं. इसलिए वह अपने परिवार की लाडली हैं.

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परिवार की है हजारों करोड़ की संपत्ति

अभिनेत्री के पिता सैफ अली खान, माता अमृता सिंह और दादा मंसूर अली खान पटौदी हैं. इसलिए वह अपने परिवार की लाडली हैं. आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान की कुल संपत्ति करीब 1200 करोड़ रुपये तक बताया जाता है.

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सारा अली खान हैं बेहद कंजूस

हजारों करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद सारा अली खान बेहद कंजूस हैं. इस बात का खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि वह छोटी-छोटी चीजों में भी काफी बचत करती हैं. उन्होंने ग्रीन टी को लेकर बताया कि वह एक टी बैग को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंकती नहीं हैं, बल्कि उसे दोबारा भी इस्तेमाल करती हैं. इस बात को सुन सभी हैरान रह गए थे.

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एक्टिंग के अलावा भी स्टार्टअप में इन्वेंस्ट करती हैं एक्ट्रेस

सारा अली खान का कॉर्पोरेट और बिजनेस की दुनिया से कनेक्शन सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं है. साल 2022 में उन्होंने पॉप-कल्चर फैशन ब्रांड 'द सोल्ड स्टोर' में गुपचुप तरीके से निवेश किया और इसकी पार्ट-ओनर बन गईं. यह स्टार्टअप की दुनिया में सारा का पहला वेंचर था. उन्होंने बताया था कि पॉप कल्चर, यूनिक डिजाइन और आरामदायक कपड़ों के प्रति उनकी दिलचस्पी ने उन्हें इस ब्रांड में निवेश करने के लिए प्रेरित किया.

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भारी वजन से थीं परेशान

बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले, सारा अली खान ने बहुत सारा वजन कम किया और खुद को सबसे फिट बनाया. एक पुराने इंटरव्यू में, उन्होंने बताया था कि उनका वजन लगभग 96 kg था और वह PCOD से जूझ रही थीं. जिसकी वजह से उनके लिए वजन कम करना मुश्किल था. हालांकि, एक्ट्रेस ने अपनी बेस्ट शेप में आने के लिए कड़ी मेहनत की.

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