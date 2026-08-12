करोड़ों की संपत्ति, लेकिन एक्ट्रेस हैं बेहद कंजूस; फिल्में भी रहती हैं फ्लॉप, सिनेमाई दुनिया में भी नहीं बिखेर पाईं जादू

सारा अली खान का फिल्मी करियर

सारा अली खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से की थी. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. हालांकि, इसके बाद एक्ट्रेस ने कुछ खास फिल्में नहीं की. अभी तक के करियर में उन्होंने सिर्फ 3 फिल्में हिट दी हैं. यानी की उनका एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं रहा है. अभिनेत्री के पिता सैफ अली खान और दादा मंसूर अली खान पटौदी हैं. इसलिए वह अपने परिवार की लाडली हैं.