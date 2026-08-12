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Sara Ali Khan Birthday: मंदिर जाने से धार्मिक बहस, ओरी संग रिश्ते को लेकर भी सुर्खियों में रही ये हसीना, जानें सारा अली खान के विवाद

Sara Ali Khan Birthday | Sara Ali Khan Controversies: बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान अक्सर अपनी फिल्मों से ज्यादा विवादों को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.  उन्हें मुस्लिम होते हुए मंदिरों के दर्शन करने पर ट्रोल किया गया. साथ ही ओरी संग उनके रिश्ते को लेकर भी खूब विवाद हुआ था. इतना ही नहीं, उन्हें कई फिल्मों को लेकर भी ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा है. जानिए एक्ट्रेस के विवादों के बारे में. 


By: Sujeet Kumar | Last Updated: August 12, 2026 4:32:28 PM IST

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मंदिर जाने को लेकर हुआ विवाद

साल 2018 में सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म 'केदारनाथ' से डेब्यू किया था. इसमें उन्होंने हिंदू युवती का किरदार निभाया था, जो महादेव की परम भक्त रहती है. इस बात को लेकर भी विवाद हुआ था. केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर जैसे हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर उनके जाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई बहसें हुई हैं, क्योंकि वह मुस्लिम हैं. उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से कुछ लोगों ने उनकी धार्मिक आस्थाओं की आलोचना भी की है.

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सारा अली खान और ओरी में हुई बहस

सारा अली खान और ओरी यानी ओरहान अवत्रामणि कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे. दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे. लेकिन समय के साथ दोनों की दोस्ती में दरार आ गई. दोनों के बीच विवाद तब बढ़ा, जब ओरी ने सोशल मीडिया पर एक रील के जरिए सारा, उनकी मां अमृता सिंह और पलक तिवारी पर इनडायरेक्ट तरीके से तंज कसा था, क्योंकि अफवाह था कि सारा के भाई इब्राहिम अली, पलक को डेट कर रहे हैं. इसी के बाद खूब बवाल हुआ था. फिर सारा और इब्राहिम ने ओरी को अनफॉलो कर दिया था.

Sara Ali Khan with orry - Photo Gallery
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ओरी और सारा के बीच बढ़ी दूरियां

इसी के बाद ओरी और सारा के बीच खूब बहस हुई और दोनों में दूरियां बढ़ गईं. माना जाता है कि इसी घटनाक्रम के बाद दोनों के पुराने दोस्ताना रिश्ते में खटास आ गई और यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

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कई बार अर्जुन बाजवा संग आउटिंग करती दिखीं

कहा जाता है कि सारा अली खान मॉडल, एक्टर और म्यूज़िशियन अर्जुन प्रताप बाजवा को डेट कर रही हैं. दोनों को कई पब्लिक आउटिंग्स पर एक साथ देखा गया है, जिसमें गुरुद्वारा जाना और केदारनाथ और राजस्थान की ट्रिप शामिल हैं, हालांकि दोनों में से किसी ने भी ऑफिशियली रिलेशनशिप को कन्फर्म नहीं किया है.

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नारकोटिक्स ब्यूरो ने किया था समन

साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की जांच में सारा का नाम सामने आया था. इसमें पूछताछ के लिए एक्ट्रेस सारा अली खान को बुलाया गया था. तब वह विवादों में आई थीं. हालांकि, उनपर कोई आरोप नहीं लगा था.

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