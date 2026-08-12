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Sara Ali Khan Hot Look: हाय गर्मी! सैफ अली खान की बेटी का वो बोल्ड लुक; जिसे देख बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स के भी छूट जाते हैं पसीने

Sara Ali Khan In Bikini: बॉलीवुड की युवा और खूबसूरत एक्ट्रेस सारा अली खान आज अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके कुछ शानदार और ग्लैमरस लुक्स की चर्चा होना तो बनता है. सारा अक्सर अपने स्टाइलिश आउटफिट्स और खूबसूरत अंदाज से फैंस का ध्यान खींचती हैं. इंटरनेट पर उनके कई हॉट और आकर्षक लुक्स देखने को मिलते हैं, जिनमें उनका ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न अंदाज तक नजर आता है. आइए, उनके 5 ऐसे लुक्स पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं.


By: Heena Khan | Published: August 12, 2026 12:55:09 PM IST

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सारा अली खान की खूबसूरती

सारा अली खान क्रिस्टल-क्लियर पूल के पानी में खड़ी होकर वाइब्रेंट रेनबो टाई-डाई बिकिनी में चमक रही हैं.

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सारा अली खान बोल्ड अंदाज

सारा अली खान समुद्र की हवा का मज़ा लेते हुए, पानी के ऊपर बने डेक पर बोल्ड ग्राफिक-प्रिंट बिकिनी में पोज़ दे रही हैं.

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सारा अली खान इन ब्लू

सारा अली खान नीले फ्लोरल कट-आउट वन-पीस और रेड-टिन्टेड शेड्स में पाम पोस्ट के सहारे खड़ी होकर स्टाइलिश लग रही हैं.

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सारा अली खान लुक

सारा अली खान एक बड़ी बुनी हुई लटकती कुर्सी के पास चमकीले नारंगी और गुलाबी हाई-वेस्टेड बिकिनी में सबका ध्यान खींच रही हैं.

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सारा अली खान बिकनी में

सारा अली खान एक शांत रिज़ॉर्ट पूल में चमकदार भूरे रंग की पैटर्न वाली बिकिनी और चौड़े किनारे वाली टोपी पहने हुए आराम कर रही हैं.

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