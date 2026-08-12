Sara Ali Khan Hot Look: हाय गर्मी! सैफ अली खान की बेटी का वो बोल्ड लुक; जिसे देख बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स के भी छूट जाते हैं पसीने

Sara Ali Khan In Bikini: बॉलीवुड की युवा और खूबसूरत एक्ट्रेस सारा अली खान आज अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके कुछ शानदार और ग्लैमरस लुक्स की चर्चा होना तो बनता है. सारा अक्सर अपने स्टाइलिश आउटफिट्स और खूबसूरत अंदाज से फैंस का ध्यान खींचती हैं. इंटरनेट पर उनके कई हॉट और आकर्षक लुक्स देखने को मिलते हैं, जिनमें उनका ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न अंदाज तक नजर आता है. आइए, उनके 5 ऐसे लुक्स पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं.