बनना चाहती थीं पुलिस अफसर, मजबूरी ने बना दिया डांसर; अब पति पर घरेलू हिंसा के आरोप, जानिए हरियाणवी सिंगर के अनकहे राज़
Sapna Choudhary Life Story: हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी पति और ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा के लिए चर्चा में है. अपने स्टेज शो से हज़ारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली सपना चौधरी जिसके गानों पर पूरा हरियाणा और पश्चिमी यूपी झूम उठता है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि सपना चौधरी के जिंदगी के कुछ अनकहे पल क्या हैं.
डांसर नहीं पुलिस अफसर बनना चाहती थीं सपना चौधरी
आज लोग सपना चौधरी को डांसर, सिंगर और एक्ट्रेस के तौर पर जानते हैं, लेकिन एक समय उनका सपना पुलिस अफ़सर बनने का था. एक मिडिल-क्लास परिवार में जन्मी सपना की ज़िंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया. अचानक, पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. उन्हें अपनी माँ, भाई-बहनों और बाकी परिवार की देखभाल की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ी.
सपना चौधरी को अपनी पहली परफ़ॉर्मेंस के लिए कितने पैसे मिले?
आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा थी कि स्टेज पर गाना-बजाना और डांस करना ही उनकी कमाई का जरिया बन गया. कहा जाता है कि अपनी पहली परफ़ॉर्मेंस के लिए उन्हें कोई पैसे नहीं मिले थे. अगली परफ़ॉर्मेंस के लिए उन्होंने सिर्फ़ ₹3,100 कमाए. उस समय, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ₹3,100 कमाने वाली यह लड़की आगे चलकर लाखों लोगों के दिलों पर राज करेगी.
सपना चौधरी कैसे बनीं फेमस?
सपना बहुत मेहनत कर रही थीं. फिर 'सॉलिड बॉडी' नाम का एक गाना रिलीज हुआ और सपना चौधरी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई. हरियाणा से शुरू होकर उनकी लोकप्रियता दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब तक फैल गई. उनके स्टेज शो में हज़ारों की भीड़ जुटने लगी. लोग घंटों इंतज़ार करते थे; कई जगहों पर भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ता था. धीरे-धीरे, सपना चौधरी सिर्फ़ एक कलाकार से एक ब्रांड बन गईं.
सपना चौधरी से जुड़ा पहला विवाद
एक 'रागिनी' कार्यक्रम में गाए गए गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. आरोप लगाया गया कि गाने के बोल दलित समुदाय का अपमान करते हैं. FIR दर्ज की गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई. उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में टिप्पणियाँ की गईं और जल्द ही यह विवाद सार्वजनिक सुर्खियों से निकलकर उनके निजी मामलों तक पहुंच गया. दबाव न झेल पाने के कारण, सपना ने ज़हर खाकर आत्महत्या की कोशिश की. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और कई दिनों तक ICU में उनका इलाज चला; फिर भी, यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. जिस घटना ने उन्हें तोड़ दिया था, उसी ने उन्हें देश भर में पहचान भी दिलाई.
'बिग बॉस' ने किस तरह बदल दी सपना चौधरी की जिंदगी?
फिर वह समय आया जब सपना हर टीवी चैनल और अख़बार पर छाई हुई थीं. आखिरकार, सपना चौधरी को सलमान खान के शो 'बिग बॉस' में आने का न्योता मिला. उन्होंने शो के 11वें सीजन में हिस्सा लिया. देश भर के दर्शकों को हरियाणा की इस कलाकार को करीब से जानने का मौका पहली बार मिला. वह छह हफ़्ते तक 'बिग बॉस' के घर में रहीं और इस दौरान उनकी छवि सिर्फ़ एक स्टेज डांसर से कहीं आगे बढ़कर बनी.
2019 के चुनावों के दौरान सपना चौधरी पर कौन सी अफवाह फैली?
इसी बीच 2019 का साल आया और देश भर में लोकसभा चुनावों की लहर चल पड़ी. खबर आई कि सपना चौधरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं. राज बब्बर ने सार्वजनिक रूप से उनका स्वागत भी किया, लेकिन अगले ही दिन सपना ने साफ़ कर दिया कि न तो वह कांग्रेस में शामिल हुई हैं और न ही किसी पार्टी के लिए प्रचार करने का उनका कोई इरादा है. बाद में, बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकातों और संभावित चुनावी प्रचार की चर्चा हुई, लेकिन सपना ने किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की बात से लगातार इनकार किया.
पति के खिलाफ सपना चौधरी की घरेलू हिंसा की शिकायत
सपना चौधरी ने दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट में घरेलू हिंसा कानून के तहत याचिका दायर की है. उनका आरोप है कि शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान उनके साथ कई बार मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया. हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें ससुराल छोड़ना पड़ा; अब वह दिल्ली के नजफगढ़ में अपने मायके में रह रही हैं. सपना के वकील ने बताया कि उनकी फ़िल्म 'मोमाकू' रिलीज होने वाली है और सार्वजनिक कार्यक्रमों में रुकावट या उत्पीड़न की आशंका जताई, जिसके लिए तुरंत सुरक्षा की जरूरत है.