बनना चाहती थीं पुलिस अफसर, मजबूरी ने बना दिया डांसर; अब पति पर घरेलू हिंसा के आरोप, जानिए हरियाणवी सिंगर के अनकहे राज़

सपना चौधरी से जुड़ा पहला विवाद

एक 'रागिनी' कार्यक्रम में गाए गए गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. आरोप लगाया गया कि गाने के बोल दलित समुदाय का अपमान करते हैं. FIR दर्ज की गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई. उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में टिप्पणियाँ की गईं और जल्द ही यह विवाद सार्वजनिक सुर्खियों से निकलकर उनके निजी मामलों तक पहुंच गया. दबाव न झेल पाने के कारण, सपना ने ज़हर खाकर आत्महत्या की कोशिश की. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और कई दिनों तक ICU में उनका इलाज चला; फिर भी, यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. जिस घटना ने उन्हें तोड़ दिया था, उसी ने उन्हें देश भर में पहचान भी दिलाई.