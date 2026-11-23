क्यों लिया वजन घटाने का फैसला?

सपना चौधरी ने बताया कि डिलीवरी, सर्जरी और दूसरी बार मां बनने के बाद उनका वजन काफी बढ़ गया था. इस दौरान उन्हें कई दवाइयां भी लेनी पड़ीं. उन्होंने कहा कि वजन बढ़ने पर लोगों ने उनके काम और करियर को लेकर सवाल उठाए और कई तरह की बातें कहीं. लेकिन अपने ट्रांसफॉर्मेशन से उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया.