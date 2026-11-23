सपना चौधरी का बदला अंदाज देख रह जाएंगे दंग! 6 महीने में घटाया 28 किलो वजन, फिटनेस के लिए अपनाया ये तरीका
Sapna Choudhary Transformation Look: हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का अलग अंदाज देखने को मिला है. डांसर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वो काफी फिट लग रही है. उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने मात्र 6 महीने में 28 किलो वजन घटाया है. देखें तस्वीरें.
सपना चौधरी की फिटनेस ने खींचा ध्यान
डांसर सपना चौधरी अपनी हालिया साझा की गई तस्वीरों से लोगों का ध्यान खींच रही हैं. इनमें वह काफी फिट दिख रही हैं. साथ ही उनका दिलकश अंदाज यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है.
इस लुक के लिए काफी मेहनत की
NMF न्यूज से बातचीत में सपना चौधरी ने बताया कि फिट होने के बाद वह बेहद अच्छा महसूस कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस बदलाव के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है और अब वह खुद पर ज्यादा ध्यान देती हैं.
28 किलो वजन घटाए
सपना चौधरी ने आगे बातचीत में बताया कि उन्होंने करीब 6 से 7 महीने में 25 से 28 किलो वजन कम किया. इसके लिए उन्होंने खान-पान पर ध्यान दिया, नियमित जिम किया और अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखा.
क्या है फिटनेस का राज?
उन्होंने बताया कि वजन कम करने के दौरान जंक फूड से पूरी तरह दूरी बनाए रखी और समय पर खाना खाया. सपना के मुताबिक, खान-पान की इन आदतों में बदलाव से उन्हें काफी फायदा मिला।
क्यों लिया वजन घटाने का फैसला?
सपना चौधरी ने बताया कि डिलीवरी, सर्जरी और दूसरी बार मां बनने के बाद उनका वजन काफी बढ़ गया था. इस दौरान उन्हें कई दवाइयां भी लेनी पड़ीं. उन्होंने कहा कि वजन बढ़ने पर लोगों ने उनके काम और करियर को लेकर सवाल उठाए और कई तरह की बातें कहीं. लेकिन अपने ट्रांसफॉर्मेशन से उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया.