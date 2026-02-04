बला की खूबसूरत हैं सपना चौधरी, यूं ही नहीं डांसिंग क्वीन पर दिल हारते लोग; स्टाइल में बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी आगे!

Sapna Choudhary controversy: सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) हरियाणा की मसहूर डांसर हैं. उनके डांस के दीवाने देश के हर कोने में मौजूद हैं. वह सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं. वह बॉलीवुड फिल्मों में भी डांस नंबर कर चुकी हैं. इन दिनों वह रियलिटी शो द 50 में नजर आ रही हैं. सपना अब बार फिर से सुर्खियों में आ गई है. दरअसल, हाल ही में उन्होंने शो में कुछ ऐसा कह दिया, जो हर तरफ चर्चा का हिस्सा बना हुआ है. सपना इस शो में जमकर पंगे लेते हुए नजर आ रही हैं. वह अपनी धाक जमाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं. हाल ही में उन्होंने नाइजीरियन रैपर Yung Sammy पर कुछ ऐसा कह दिया, जिससे लोग नाराज हो गए हैं. दरअसल, उन्होंने शो के दौरान Yung Sammy की रंगत पर कुछ ऐसा कहा, जो किसी को हजम नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि ‘धूप में कहीं मैं काली तो नहीं हो जाऊंगी? इसकी तरह तो नहीं हो जाऊंगी मैं? आज हम आपको यहां उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन पर आप अपना दिल हार बैठेंगे.