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कौन हैं सपना चौधरी के पति? लंबे समय तक डेट करने के बाद की थी शादी, अब कोर्ट के लगा रहे चक्कर

Sapna Choudhary Husband Veer Sahu: सपना चौधरी को अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम सुरक्षा मिल गई है. अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें. हरियाणवी सिंगर, डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ में आने के बाद मशहूर हुईं. लेकिन अपनी पब्लिक सक्सेस के पीछे “देसी क्वीन” एक मुश्किल पर्सनल संकट से जूझ रही हैं. उन्होंने अपने पति वीर साहू पर घरेलू हिंसा का औपचारिक आरोप लगाया है. सपना ने अपनी सुरक्षा और अपने प्रोफेशनल काम को जारी रखने की चिंता के कारण तुरंत सुरक्षा की मांग करते हुए कानूनी मामला दर्ज कराया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सपना चौधरी के पति वीर साहू कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: June 11, 2026 10:55:08 PM IST

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कौन हैं सपना चौधरी के पति? - Photo Gallery
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कौन हैं सपना चौधरी के पति?

सपना चौधरी के पति का नाम वीर साहू हैं. जो एक जाने-माने हरियाणवी सिंगर, गीतकार, कंपोजर और एक्टर हैं.

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