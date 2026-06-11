कौन हैं सपना चौधरी के पति? लंबे समय तक डेट करने के बाद की थी शादी, अब कोर्ट के लगा रहे चक्कर
Sapna Choudhary Husband Veer Sahu: सपना चौधरी को अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम सुरक्षा मिल गई है. अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें. हरियाणवी सिंगर, डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ में आने के बाद मशहूर हुईं. लेकिन अपनी पब्लिक सक्सेस के पीछे “देसी क्वीन” एक मुश्किल पर्सनल संकट से जूझ रही हैं. उन्होंने अपने पति वीर साहू पर घरेलू हिंसा का औपचारिक आरोप लगाया है. सपना ने अपनी सुरक्षा और अपने प्रोफेशनल काम को जारी रखने की चिंता के कारण तुरंत सुरक्षा की मांग करते हुए कानूनी मामला दर्ज कराया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सपना चौधरी के पति वीर साहू कौन हैं?
कौन हैं सपना चौधरी के पति?
सपना चौधरी के पति का नाम वीर साहू हैं. जो एक जाने-माने हरियाणवी सिंगर, गीतकार, कंपोजर और एक्टर हैं.
साल 2020 में की थी शादी
सपना चौधरी और वीर साहू ने कई सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 2020 में एक प्राइवेट कोर्ट मैरिज की थी. इस कपल के दो बेटे हैं, जिनका नाम पोरस और शाहबीर हैं.
हिट गाना ‘थड्डी-बड्डी’ ने दिलाई पहचान
हरियाणा में वीर के बहुत सारे प्रशंसक हैं. उनके हिट गाने ‘थड्डी बड्डी’ ने उन्हें म्यूजिक की दुनिया में पहचान दिलाई.
संस्कृति से जुड़े संगीत पर देते हैं ध्यान
वे अपनी संस्कृति से जुड़े संगीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ऐसे गानों से बचते हैं जो शराब या बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं.
रीजनल फिल्मों और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में किया काम
सपना चौधरी के पति वीर साहू ने ‘रसूक आला जाट’, ‘थड्डी बड्डी’ और ‘खलनायक’ जैसी रीजनल फिल्मों और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है.
तलाक की चल रही थीं अफवाह
पिछले कुछ समय से सपना चौधरी और वीर साहू के तलाक की खबरें सामने आ रही थीं. हालांकि, इस मामले में दोनों ने चुप्पी साध रखी थी.
दिल्ली के द्वारका कोर्ट पहुंचा मामला
लेकिन इस बीच घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला दिल्ली के द्वारका कोर्ट पहुंच गया और दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने सपना चौधरी को अंतरिम सुरक्षा दे दी.