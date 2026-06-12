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Sapna Choudhary Hit Songs: सपना के वो गाने! जिस पर नहीं रुकते ठुमके; शादियों में बवाल काट देती हैं भाभियां

Sapna Choudhary Hit Songs: हरियाणवी गानों का आज के दौर में हर कोई दीवाना है. चाहे GenZ हों या फिर बूढ़े सबके जुबान पर सिर्फ हरयाणवी गाने रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा कब से हुआ. तो बता दें कि वैसे तो बहुत से हरयाणवी गाने आए और गए लेकिन हरियाणवी गानों को राष्ट्र स्तर पर तबसे सूना जाने लगा जब से लोगों ने मशहूर एक्टर और डांसर सपना चौधरी को स्टेज पर ठुमके लगाते हुए देखा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है वो और उनके गाने, दोनों ही बहुत लोकप्रिय हैं. वो अक्सर अपने शानदार अंदाज़ से लोगों का दिल जीत लेती हैं, और कोई भी शादी या पार्टी उनके गानों के बिना अधूरी होती है. ऐसे गाने जिन पर आपके पैर अपने-आप थिरकने लगते हैं. आज हम आपको उनके कुछ ऐसे गाने बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर हर किसी के पपैर थिरकने लगते हैं. 


By: Heena Khan | Published: June 12, 2026 8:47:54 AM IST

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दरोगा जी

सपना चौधरी का हरियाणवी गाना 'दारोगा जी' काफी मशहूर गाना है, इसे सुनते ही हर किसी के पैर थिरकने लगते हैं. फैंस को इस गाने का वीडियो काफी पसंद आया है. इसे रुचिका जांगिड़ और सुभाष फौजी ने गाया है और गीत ऋषिराज मस्ताना ने लिखे हैं.

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गजबन

सपना चौधरी का फेमस गाना 'गजबन' 2019 में रिलीज़ हुआ था. इस गाने को बहुत पसंद किया गया और आज भी यह शादियों और पार्टियों की जान बना हुआ है. इसे विश्वजीत चौधरी ने गाया और कंपोज़ किया था, और इसके बोल मुकेश जाजी ने लिखे थे.

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तू चीज लाजवाब

सपना चौधरी का गाना 'तू चीज़ लाजवाब' भी शादियों और पार्टियों में अक्सर बजाया जाता है. इस गाने को दर्शकों से बहुत प्यार मिला है. इसे राजू पंजाबी ने गाया है.

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छोरी बिंदास

सपना चौधरी का गाना 'छोरी बिंदास' भी 2017 में रिलीज़ हुआ था. यह गाना आकाश अक्की ने गाया था और सपना चौधरी इसके म्यूज़िक वीडियो में नज़र आई थीं. उनके इस गाने को भी दर्शकों से बहुत प्यार मिला.

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बदली बदली लागे

तरुण पांचाल और रुचिका जांगिड़ ने 'बदली-बदली लागे' गाने को अपनी आवाज़ दी है. इस गाने में सपना चौधरी, विक्की काजला के साथ नज़र आई हैं. आप में से कई लोगों ने शायद DJs को यह गाना बजाते हुए सुना होगा.

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तेरी आँखां का यो काजल

आखिर में, हम सपना चौधरी के सबसे मशहूर गाने 'तेरी आँखां का यो काजल' पर आते हैं. यह गाना उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे देश में लोगों का पसंदीदा है. जब भी सपना चौधरी का ज़िक्र होता है, तो सबसे पहले यही गाना याद आता है. इसके बिना कोई भी पार्टी अधूरी होती है.

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haryanvi songsSapna Choudhary
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