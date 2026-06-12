Sapna Choudhary Hit Songs: सपना के वो गाने! जिस पर नहीं रुकते ठुमके; शादियों में बवाल काट देती हैं भाभियां

Sapna Choudhary Hit Songs: हरियाणवी गानों का आज के दौर में हर कोई दीवाना है. चाहे GenZ हों या फिर बूढ़े सबके जुबान पर सिर्फ हरयाणवी गाने रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा कब से हुआ. तो बता दें कि वैसे तो बहुत से हरयाणवी गाने आए और गए लेकिन हरियाणवी गानों को राष्ट्र स्तर पर तबसे सूना जाने लगा जब से लोगों ने मशहूर एक्टर और डांसर सपना चौधरी को स्टेज पर ठुमके लगाते हुए देखा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है वो और उनके गाने, दोनों ही बहुत लोकप्रिय हैं. वो अक्सर अपने शानदार अंदाज़ से लोगों का दिल जीत लेती हैं, और कोई भी शादी या पार्टी उनके गानों के बिना अधूरी होती है. ऐसे गाने जिन पर आपके पैर अपने-आप थिरकने लगते हैं. आज हम आपको उनके कुछ ऐसे गाने बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर हर किसी के पपैर थिरकने लगते हैं.