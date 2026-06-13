‘माशूका नहीं पिशाचिनी हूं…’ सपना चौधरी ने एक बार फिर बढ़ाई सोशल मीडिया पर गर्मी, देसी लुक में बिखेरा जलवा

Sapna Choudhary Desi Look: बीते कुछ दिनों से सपना चौधरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने हाल ही में अपने पति वीर साहू के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया है. वहीं अब सपना चौधरी ने अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसके कारण वे चर्चा में बनी हुई हैं. इन फोटोज में उन्होंने हरे रंग का सूट पहनकर देसी स्टाइल में फोटोज अपलोड कीं, जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही थीं.