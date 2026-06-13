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‘माशूका नहीं पिशाचिनी हूं…’ सपना चौधरी ने एक बार फिर बढ़ाई सोशल मीडिया पर गर्मी, देसी लुक में बिखेरा जलवा

Sapna Choudhary Desi Look: बीते कुछ दिनों से सपना चौधरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने हाल ही में अपने पति वीर साहू के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया है. वहीं अब सपना चौधरी ने अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसके कारण वे चर्चा में बनी हुई हैं. इन फोटोज में उन्होंने हरे रंग का सूट पहनकर देसी स्टाइल में फोटोज अपलोड कीं, जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही थीं.


By: Deepika Pandey | Published: June 13, 2026 3:11:51 PM IST

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सपना चौधरी - Photo Gallery
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सपना चौधरी ने शेयर कीं फोटोज

बीते दिन सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर कीं, जिसमें उन्होंने ग्रीन कलर का सूट पहना था. इस सूट के साथ उन्होंने फरशी सलवार कैरी की थी. इसके साथ उन्होंने सेम रंग का ही दुपट्टा कैरी किया था.

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'माशूका नहीं पिशाचिनी हूं'

सपना चौधरी ने अपनी चार फोटोज शेयर कीं. इन फोटोज के साथ उन्होंने माशूका गाने के बोल लिखते हुए कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, 'अब तक उसने मुझसे, मा मा माशूका, ओ माय माशूका... नहीं बोला... शायद मैं उसकी पिशाचिनी हूं.'

सपना चौधरी - Photo Gallery
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सैटिन सिल्क सूट में ढाया कहर

बता दें कि सपना चौधरी ने जो फोटोज शेयर की हैं, उनमें उन्होंने बोटल ग्रीन कलर का फरशी सूट सलवार कैरी किया था. इस सूट का कपड़ा सैटिन सिल्क है. इसके साथ उन्होंने शिफॉन का दुपट्टा कैरी किया.

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हैवी झुमका, बिंदी और...

उनके सूट और सलवार के ब़ॉटम पर ब्लैक कलर की कढ़ाई वाली लैश लगी थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक हील्स और हैवी झुमके कैरी किए थे. इस लुक में सपना चौधरी ने पीछे बालों का टाय किया था और मिनिमल मेकअप किया था. उनके माथे पर लगी बिंदी ने फैंस का दिल चुराने का काम किया.

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फैंस को पसंद आ रहा लुक

उनका ये पूरा लुक फैंस को काफी पसंद आया. सोशल मीडिया पर फैंस उनके लुक को काफी कॉम्प्लिमेंट दे रहे हैं. कोई उन्हें देसी क्वीन बता रहा है, तो कोई उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहा है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि वो माशूका नहीं कह रहा था इसलिए सपना ने वीर को तलाक दे दिया.

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