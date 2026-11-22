शादी के बाद रिश्तों में उलझकर रह गईं सपना चौधरी

सपना ने अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में भी बताया, जब वह अपने करियर से ज्यादा पारिवारिक रिश्तों में व्यस्त हो गई थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय उन्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए था. सपना ने कहा, 'जब मैं बिग बॉस से बाहर निकली मेरी शादी हो गई. उस वक्त मैं बहुत पॉपुलर थी. मैं अच्छी बहू, पत्नी, मां रही हूं. लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं सिर्फ किसी की पत्नी, मां या भाभी बनकर नहीं रह सकती. मुझे उस समय खुद को ग्रूमिंग करनी चाहिए थी. लेकिन मैंने नहीं की और मैं भटक गई. मैं रिश्तों में उलझकर रह गई.'