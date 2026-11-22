Sapna Chaudhary: मैं इमोशनल हूं, चलते फिरते… तलाक के लिए हरियाणवी डांसर ने फाइल की अर्जी, दूसरी शादी पर दिया बड़ा जवाब
Sapna Choudhary Divorce: हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी एक बार फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वीर साहू के साथ उनकी करीब 6 साल पुरानी शादी अब टूटने की कगार पर है. सपना ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है. इस बीच उन्होंने NMF न्यूज संग बातचीत में अपने रिश्ते, बच्चों और जिंदगी के फैसलों को लेकर खुलकर बात की.
6 साल की शादी के बाद अलग हो रहे सपना चौधरी और वीर साहू
हरियाणवी डांस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली सपना चौधरी ने साल 2020 में वीर साहू से शादी की थी. इस शादी से उनके दो बेटे हैं. अब दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आई हैं. सपना ने खुद बताया है कि उन्होंने तलाक के लिए फाइल कर दिया है.
सपना चौधरी ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी
NMF News संग बातचीत में सपना चौधरी ने अपनी शादी टूटने की खबरों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'तलाक के लिए फाइल कर दिया है. जब सब अच्छा था तब साथ थे. लेकिन अब अच्छा नहीं है तो साथ नहीं है. हम दोनों ही इस चीज को समझ सकते हैं. कोई तीसरा आदमी इसमें अपनी राय नहीं रख सकता है. शादी हम दोनों के बीच का रिश्ता था. कोई तीसरा इसमें नहीं बोल सकता.'
बच्चों को लेकर सपना चौधरी ने कही ये बात
सपना ने बातचीत में अपने बच्चों को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया. उन्होंने उन लोगों को नसीहत दी जो उनकी निजी जिंदगी पर टिप्पणी कर रहे हैं. सपना ने कहा, 'कहना बहुत आसान होता है. कोई कहता है कि मैंने अपने बच्चे छोड़ दिए. मेरे बच्चे हैं मुझे पता है कैसे पालने हैं. मुझे नहीं सिखाया गया बच्चों को छोड़ना. आप लोग मेरे काम पर जज कीजिए. पर्सनली मुझे जज नहीं कीजिए.'
शादी के बाद रिश्तों में उलझकर रह गईं सपना चौधरी
सपना ने अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में भी बताया, जब वह अपने करियर से ज्यादा पारिवारिक रिश्तों में व्यस्त हो गई थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय उन्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए था. सपना ने कहा, 'जब मैं बिग बॉस से बाहर निकली मेरी शादी हो गई. उस वक्त मैं बहुत पॉपुलर थी. मैं अच्छी बहू, पत्नी, मां रही हूं. लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं सिर्फ किसी की पत्नी, मां या भाभी बनकर नहीं रह सकती. मुझे उस समय खुद को ग्रूमिंग करनी चाहिए थी. लेकिन मैंने नहीं की और मैं भटक गई. मैं रिश्तों में उलझकर रह गई.'
दूसरी शादी के सवाल पर सपना चौधरी ने दिया जवाब
तलाक की खबरों के बीच सपना से पूछा गया कि क्या वह भविष्य में दोबारा शादी करेंगी? इस पर उन्होंने साफ किया कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है. हालांकि, उन्होंने भविष्य की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया.
प्यार को लेकर क्या सोचती हैं सपना चौधरी?
दूसरी शादी और प्यार को लेकर सपना ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा, 'नहीं. मुझे चलते फिरते प्यार नहीं होता. मैं इमोशनल हूं. दिल की गहराई से प्यार करती हूं. अगर आगे मुझे कोई वैसा मिला जो उस लायक है तो सोचेंगे. फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरी शादी करूंगी.'
निजी जिंदगी पर जज करने वालों को सपना चौधरी का जवाब
सपना चौधरी ने अपनी बातचीत में साफ कर दिया कि उनकी शादी और निजी जिंदगी के फैसले उनके और उनके पार्टनर के बीच के हैं. वह चाहती हैं कि लोग उनके काम और प्रोफेशनल जिंदगी के आधार पर उन्हें पहचानें, न कि उनके निजी रिश्तों के आधार पर. दूसरी शादी को लेकर भी उन्होंने फिलहाल अपना रुख साफ रखा है.