कमरे के अंदर बिकिनी पहन…कुर्सी में रोमांटिक अंदाज में नजर आईं सान्या मल्होत्रा; देखें Photos
Sanya Malhotra Bikini Photos: सान्या मल्होत्रा को दंगल जैसी फिल्मों में पहचान मिली, इसके अलावा, उन्हें कटहल फिल्म में किए गए उनके किरदार की वजह से जाना जाता है. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो इंटरनेट पर आग लगाती हुई नजर आ रही है. उनके इस लूक की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. अमूमन सान्या मल्होत्रा अपने सिंपल और संस्कारी इमेज के लिए जानी जाती है.
सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक
सान्या मल्होत्रा ने लेपर्ड प्रिंट बिकिनी में ग्लैमरस फोटोशूट कराया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई है.
स्टनिंग लुक में आईं नजर
इन तस्वीरों में उनका रिवीलींग अवतार बेहद स्टनिंग लग रहा है. इन तस्वीरों में उनका लुक देखते ही बन रहा है.
चेयर पर बैठकर दिया किलर पोज
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस कभी लेदर चेयर पर बैठकर किलर पोज दे रही हैं तो कभी कैमरे में सीधा देखते हुए कातिलाना लुक दे रही हैं.
लोगों को आ रहा पसंद
उनका ये ग्लैमरस अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस फोटोशूट में लेपर्ड प्रिंट बिकिनी के साथ ब्लैक ओवरसाइज जैकेट कैरी की है. जिसकी वजह से उनका लुक और ज्यादा किलर बना दिया.
सिजलिंग अंदाज में आईं नजर
इन्हीं तस्वीरों में से एक में वो बेहद सिजलिंग अंदाज में चेयर पर रिलैक्स करती नजर आ रही हैं.
नया लुक देख फैन्स हैरान
सान्या का ये बोल्ड अवतार देखकर कई यूजर्स को हैरानी हो रही है. क्योंकि फैन्स ने अब तक उन्हें ज्यादाकर सिंपल और गर्ल-नेक्स्ट-डोर इमेज में देखा है.
नए फोटो में लग रही काफी कॉन्फिडेंट
इन तस्वीरों में सान्या काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है. उनका ग्लैमरस साइड देखकर साफ हो गया है कि वो किसी भी लुक में फैन्स का दिल जीत सकती हैं.