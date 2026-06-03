कमरे के अंदर बिकिनी पहन…कुर्सी में रोमांटिक अंदाज में नजर आईं सान्या मल्होत्रा; देखें Photos

Sanya Malhotra Bikini Photos: सान्या मल्होत्रा को दंगल जैसी फिल्मों में पहचान मिली, इसके अलावा, उन्हें कटहल फिल्म में किए गए उनके किरदार की वजह से जाना जाता है. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो इंटरनेट पर आग लगाती हुई नजर आ रही है. उनके इस लूक की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. अमूमन सान्या मल्होत्रा अपने सिंपल और संस्कारी इमेज के लिए जानी जाती है.