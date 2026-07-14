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रेलवे का बड़ा तोहफा: PM मोदी 17 जुलाई को दिखाएंगे ‘संत रविदास एक्सप्रेस’ को हरी झंडी, जानें सब कुछ!

Indian Railways Sant Ravidas Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वाराणसी को पंजाब के अमृतसर के छेहर्टा से जोड़ने वाली एक रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे. इसका नाम संत रविदास एक्सप्रेस होगा और भारतीय रेलवे ने इसके शुभारंभ से पहले ही इसका समय सारिणी जारी कर दिया है. प्रधानमंत्री जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन का उद्घाटन करेंगे. उसी दिन वे जालंधर के नए रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे. यूंतो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महान संतों के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे समय-समय पर विशेष ट्रेनें और सर्विसेस लॉन्च करता है. इसी दिशा में एक बेहद खास शुरुआत है ‘संत रविदास एक्सप्रेस’ (Sant Ravidas Express). यह ट्रेन महान समाज सुधारक, दार्शनिक और कवि संत रविदास जी की यादों और उनकी शिक्षाओं को समर्पित है. अगर आप भी आधुनिक सुविधाओं से भरी ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं तो जानिए इसके इंटीरियर से लेकर रूट, कनेक्टिंग सिटी, शेड्यूल, टाइमिंग, किराया और टिकट बुकिंग का तरीका-


By: Kajal Jain | Last Updated: July 14, 2026 5:54:40 PM IST

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ट्रेन के अंदर का नजारा

संत रविदास एक्सप्रेस सिर्फ पटरी पर दौड़ने वाली एक गाड़ी नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक चलती-फिरती सांस्कृतिक और आधुनिक तकनीक की झांकी है. जैसे ही आप इसके अंदर कदम रखेंगे, आपको एक अलग ही जुड़ाव महसूस होगा. यह ट्रेन नए जमाने की सुख-सुविधाओं से लैस है. इसमें आरामदायक सीटें, बायोग्रीन टॉयलेट्स, हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट्स और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों जैसी व्यवस्था की गई है. ट्रेन की पैंट्री कार में यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन और नाश्ते का इंतजाम रहता है.

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रूट और जुड़ने वाले शहर

यह एक्सप्रेस मुख्य रूप से संत रविदास जी के जन्मस्थान वाराणसी (काशी) को देश के उन राज्यों और शहरों से जोड़ती है, जहां उनके अनुयायी बड़ी संख्या में रहते हैं. ट्रेन पंजाब के अमृतसर या जालंधर से अपनी यात्रा शुरू करती है और देश की राजधानी दिल्ली होते हुए सीधे वाराणसी तक जाती है. अपने सफर के दौरान यह ट्रेन लुधियाना, अंबाला, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और सुल्तानपुर जैसे प्रमुख शहरों और रेलवे स्टेशनों को आपस में जोड़ती है. पंजाब से वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर (संत रविदास जी की जन्मस्थली) जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सबसे बेहतरीन रूट है. इस रूट पर जौनपुर शहर, सुल्तानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर शहर, अमृतसर स्टेशन हैं.

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शेड्यूल और टाइमिंग्स

संत रविदास एक्सप्रेस एक स्पेशल वीकली ट्रेन है लेकिन संत रविदास जयंती (माघ पूर्णिमा) जैसे बड़े अवसरों पर इसके फेरे बढ़ा दिए जाएंगे. ट्रेन संख्या 14624/14623 सप्ताह के 3 निर्धारित दिनों में शाम या रात के वक्त पंजाब/दिल्ली से रवाना होगी और अगली सुबह या दोपहर तक आपको वाराणसी पहुंचा देगी. इससे यात्रियों का पूरा दिन दर्शन और पूजा-पाठ के लिए बच जाता है. अधिक जानकारी के लिए 'NTES' ऐप या IRCTC की वेबसाइट पर टाइमिंग और शेड्यूल चेक किए जा सकते हैं. ट्रेन नंबर 14624 प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 2:05 बजे छेहरटा से रवाना होगी. ट्रेन नंबर 14623 वाराणसी से प्रत्येक गुरुवार, शनिवार और सोमवार को शाम 7:05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 5:10 बजे छेहर्टा पहुंचेगी.

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किराया और टिकट बुकिंग

इस ट्रेन का किराया आम जनता और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर बेहद किफायती रखा गया है. स्लीपर क्लास का किराया ₹450 से ₹650 के बीच रखा गया है. थर्ड एसी का किराया ₹1200 से ₹1500 के बीच होगा. सेकंड एसी की टिकट बुकिंग के लिए किराया ₹1800 से ₹2200 के बीच निर्धारित किया गया है.

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टिकट कैसे और कहां से बुक करें?

आप घर बैठे IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट irctc.co.in या उनके आधिकारिक ऐप के जरिए बहुत आसानी से 'Sant Ravidas Express' सर्च करके अपनी सीट बुक कर पाएंगे. Paytm, Google Pay या अन्य ट्रैवल ऐप्स को पेंमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. आप चाहें तो रिजर्वेशन काउंटर (PRS Counter) पर फॉर्म भरकर काउंटर टिकट भी ले सकते हैं. कम से कम 1-2 महीने पहले ही अपनी कंफर्म सीट बुक करने की सलाह दी जाती है.

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