रेलवे का बड़ा तोहफा: PM मोदी 17 जुलाई को दिखाएंगे ‘संत रविदास एक्सप्रेस’ को हरी झंडी, जानें सब कुछ!

Indian Railways Sant Ravidas Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वाराणसी को पंजाब के अमृतसर के छेहर्टा से जोड़ने वाली एक रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे. इसका नाम संत रविदास एक्सप्रेस होगा और भारतीय रेलवे ने इसके शुभारंभ से पहले ही इसका समय सारिणी जारी कर दिया है. प्रधानमंत्री जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन का उद्घाटन करेंगे. उसी दिन वे जालंधर के नए रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे. यूंतो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महान संतों के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे समय-समय पर विशेष ट्रेनें और सर्विसेस लॉन्च करता है. इसी दिशा में एक बेहद खास शुरुआत है ‘संत रविदास एक्सप्रेस’ (Sant Ravidas Express). यह ट्रेन महान समाज सुधारक, दार्शनिक और कवि संत रविदास जी की यादों और उनकी शिक्षाओं को समर्पित है. अगर आप भी आधुनिक सुविधाओं से भरी ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं तो जानिए इसके इंटीरियर से लेकर रूट, कनेक्टिंग सिटी, शेड्यूल, टाइमिंग, किराया और टिकट बुकिंग का तरीका-