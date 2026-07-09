सुलक्षणा के साथ अधूरी प्रेम कहानी, हेमा मालिनी से टूटी शादी और फिर… संजीव कुमार की जिंदगी के 5 दिलचस्प किस्से

Sanjeev Kumar Birthday Special: लगभग 93 साल पहले यानी साल 1933 के आसपास महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित माता रानी का एक मंदिर हुआ करता था. एक महिला हर दिन एक दुआ लेकर वहां पहुंचती थी कि उन्हें एक बेटा मिले. कहा जाता है कि उस मां मन्नत मांगी कि अगर उसका बेटा हुआ, तो वो 10 साल तक केवल दान में मिले कपड़े ही पहनेगी. कुछ साल बाद 9 जुलाई 1938 को उसके घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया हरिहर जरीवाला, जो बाद में संजीव कुमार बना.