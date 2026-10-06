Sanjay Mishra Movies: ‘वध’ से लेकर ‘दम लगा के हैशा’ तक, संजय मिश्रा की 5 शानदार फिल्में, जिनमें उनकी एक्टिंग है दमदार
Sanjay Mishra Best Movies: सिनेमाई दुनिया में अपनी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से पहचाने जाने वाले अभिनेता संजय मिश्रा ने अपने करियर में शानदार फिल्में की हैं. आज 6 अक्तूबर को एक्टर अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं. आज इस खास अवसर पर जानते हैं अभिनेता के करियर की कुछ बेस्ट फिल्में. देखें लिस्ट.
वध
साल 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म में संजय मिश्रा ने शंभूनाथ मिश्रा की भूमिका निभाई. यह फिल्म एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो एक बुजुर्ग दंपत्ति की लाचारी और नैतिक धर्मसंकट की कहानी बयां करती है.
गोलमाल अगेन
गोलमाल अगेन एक हिंदी भाषा का सुपरनेचुरल-कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. रोहित शेट्टी ने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म में संजय मिश्रा ने डागा की भूमिका निभाई है. फिल्म के स्टार कास्ट में श्रेयस तलपड़े, परिणीति चोपड़ा, अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, तब्बू, कुणाल खेमू, और नील नितिन मुकेश शामिल हैं.
आंखों देखी
आंखों देखी एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फ़िल्म है. फ़िल्म का निर्देशन रजत कपूर ने किया है. फिल्म में संजय मिश्रा के अलावा रजत कपूर, बृजेंद्र काला, सीमा पाहवा भी हैं. फिल्म की कहानी बाऊजी से शुरू होती है, जो अपनी बेटी की शादी उस आदमी से नहीं होने देता जिससे वह प्यार करती है, क्योंकि गांव वाले उसे शर्मिंदा करते हैं. हालांकि, जब वह उस आदमी से मिलता है तो उसका नज़रिए बदल जाता है और वह उसकी शादी के लिए मान जाता है.
वेलकम
साल 2007 मे रिलीज हुई इस फिल्म संजय मिश्रा ने पंडित की भूमिका अदा की थी. फिल्म में अक्षय कुमार, अनिल कपूर और नाना पाटेकर मुख्य भूमिका में थे. इस फिल्म में संजय मिश्रा की एक्टिंग काफी मेजदार थी.
दम लगा के हैशा
दम लगा के हईशा एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी-रोमांस फिल्म है. फिल्म के निर्देशक थे शरत कटारिया, और इसे यशराज फिल्म्स के तहत बनाया गया था. फिल्म में भूमि पेडनेकर, आयुष्मान खुराना, संजय मिश्रा, और अन्य कलाकार हैं. फिल्म में स्कूल ड्रॉपआउट प्रेम को दिखाया गया है, जो हिचकिचाते हुए एक मोटी लेकिन पढ़ी-लिखी लड़की संध्या से शादी करता है। हालांकि, दोनों एक रेस के दौरान मिलते हैं जिसमें वह संध्या को अपनी पीठ पर उठाए हुए था.