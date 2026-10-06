Sanjay Mishra Movies: ‘वध’ से लेकर ‘दम लगा के हैशा’ तक, संजय मिश्रा की 5 शानदार फिल्में, जिनमें उनकी एक्टिंग है दमदार

आंखों देखी

आंखों देखी एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फ़िल्म है. फ़िल्म का निर्देशन रजत कपूर ने किया है. फिल्म में संजय मिश्रा के अलावा रजत कपूर, बृजेंद्र काला, सीमा पाहवा भी हैं. फिल्म की कहानी बाऊजी से शुरू होती है, जो अपनी बेटी की शादी उस आदमी से नहीं होने देता जिससे वह प्यार करती है, क्योंकि गांव वाले उसे शर्मिंदा करते हैं. हालांकि, जब वह उस आदमी से मिलता है तो उसका नज़रिए बदल जाता है और वह उसकी शादी के लिए मान जाता है.