कभी आइटम सॉन्ग, तो कभी बी ग्रेड फिल्मों में किया काम, 21 साल छोटी मान्यता को दिल दे बैठे थे संजय दत्त
Manyata Dutt: बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां चर्चा में रही हैं लेकिन अभिनेता संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त की कहानी सबसे अलग मानी जाती है. एक तरफ संजय दत्त अपनी निजी जिंदगी और फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते थे. वहीं दूसरी तरफ मान्यता ने भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया. बी-ग्रेड फिल्मों से लेकर आइटम सॉन्ग तक का सफर तय करने वाली मान्यता ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वह बॉलीवुड के बड़े स्टार की जीवनसंगिनी बनेंगी.
संघर्ष से शुरू हुआ मान्यता का सफर
मान्यता दत्त का असली नाम दिलनवाज शेख है. उनका जन्म मुंबई में हुआ लेकिन उनका पालन-पोषण दुबई में हुआ. अभिनय की दुनिया में करियर बनाने का सपना लेकर वह भारत लौटीं. शुरुआत आसान नहीं थी. बड़े बैनर की फिल्में नहीं मिलीं, इसलिए उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों और कुछ बी-ग्रेड फिल्मों में भी काम किया.
गंगाजल में किया आइटम सॉन्ग
मान्यता ने प्रकाश झा की फिल्म 'गंगाजल' में एक आइटम सॉन्ग किया था. ये गाना था अल्हड़ मस्त जवानी था. इसी गाने के बाद उन्हें कुछ पहचान मिली लेकिन वह सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी. करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी.
ऐसे हुई संजय दत्त से मुलाकात
इसी दौरान मान्यता की मुलाकात संजय दत्त से हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे गहरी होती गई और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया. उस समय संजय दत्त अपनी निजी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और मान्यता उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं. दोनों की उम्र में करीब 21 साल का अंतर था लेकिन इस फर्क ने उनके रिश्ते को कभी कमजोर नहीं किया. परिवार और करीबियों की मौजूदगी में दोनों ने 7 फरवरी 2008 को गोवा में शादी कर ली.
शादी के बाद बदल गई जिंदगी
शादी के बाद मान्यता ने फिल्मों से दूरी बना ली और पूरी तरह परिवार पर ध्यान देना शुरू कर दिया. साल 2010 में वह जुड़वां बच्चों शाहरान और इकरा की मां बनीं. इसके बाद उन्होंने संजय दत्त के प्रोडक्शन हाउस Sanjay Dutt Productions के कामकाज में भी अहम भूमिका निभाई.
मुश्किल वक्त में बनीं सबसे बड़ी ताकत
संजय दत्त की जिंदगी में कई मुश्किल दौर आए. जेल की सजा हो या स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां, हर कठिन समय में मान्यता उनके साथ खड़ी नजर आईं. जब संजय दत्त कैंसर का इलाज करा रहे थे, तब भी मान्यता ने परिवार और काम दोनों की जिम्मेदारियां संभालीं.