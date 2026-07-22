कभी आइटम सॉन्ग, तो कभी बी ग्रेड फिल्मों में किया काम, 21 साल छोटी मान्यता को दिल दे बैठे थे संजय दत्त

Manyata Dutt: बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां चर्चा में रही हैं लेकिन अभिनेता संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त की कहानी सबसे अलग मानी जाती है. एक तरफ संजय दत्त अपनी निजी जिंदगी और फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते थे. वहीं दूसरी तरफ मान्यता ने भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया. बी-ग्रेड फिल्मों से लेकर आइटम सॉन्ग तक का सफर तय करने वाली मान्यता ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वह बॉलीवुड के बड़े स्टार की जीवनसंगिनी बनेंगी.