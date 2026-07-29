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Sanjay Dutt Girlfriends List: गर्लफ्रेंड रखने के मामले में बादशाह थे संजय दत्त! एक से एक हसीना को बनाया अपना दीवाना

Sanjay Dutt Girlfriends List: सुपरस्टार और दिग्गज कलाकार सुनील दत्त और नरगिस दत्त के पंजाबी परिवार में जन्मे संजय दत्त को बचपन से ही सुख-सुविधाएं मिलीं. 1981 में रिलीज़ हुई उनकी पहली फ़िल्म ‘रॉकी’ बॉक्स ऑफ़िस पर हिट रही और वे रातों-रात मशहूर हो गए, खासकर महिलाओं के बीच. उनकी फ़िल्मों की कई बड़ी अभिनेत्रियाँ उनके आकर्षण पर फ़िदा हो गईं. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जवानी के दिनों में इस अभिनेता के कई प्रेम संबंध रहे. असल में, उनके प्रेम संबंधों, ड्रग्स की लत, हथियारों के मामले और जेल की सज़ा के कारण उनकी ज़िंदगी हमेशा चर्चा में रही. लेकिन तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद, संजय हर तरह से विजेता बनकर उभरे.

कई प्रेम संबंधों और दो असफल शादियों के बाद, संजय दत्त अब अभिनेत्री मान्यता दत्त के साथ खुशी-खुशी शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हैं. उनकी पहली शादी से एक बेटी है और मौजूदा शादी से जुड़वां बच्चे हैं. आज हम संजय दत्त के उन प्रेम संबंधों पर नज़र डालेंगे, जिन्होंने उन्हें अपने शुरुआती अभिनय के दिनों में चर्चा का विषय बना दिया था.


By: Heena Khan | Published: July 29, 2026 1:20:57 PM IST

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संजय दत्त और टीना मुनीम

संजय दत्त और टीना मुनीम बचपन के दोस्त थे और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. संजय की पहली फ़िल्म 'रॉकी' के दौरान, जिसमें टीना भी थीं, उनका रिश्ता और मज़बूत हुआ और दोनों को प्यार हो गया. लेकिन उनका रिश्ता हमेशा के लिए नहीं चल सका. टीना ने संजय को उनकी शराब पीने की बुरी आदत और कथित तौर पर उनसे कहीं ज़्यादा उम्र के अभिनेता राजेश खन्ना के कारण छोड़ दिया.

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संजय दत्त और माधुरी दीक्षित

90 के दशक में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का प्रेम संबंध चर्चा का विषय था. खबरों के अनुसार, 1991 में 'साजन' की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया था और वे शादी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से 1993 में TADA के तहत संजय की गिरफ़्तारी ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया. हालाँकि, संजय ने हमेशा माधुरी के साथ रिश्ते में होने से इनकार किया है.

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संजय दत्त और नादिया दुर्रानी

किसी को नहीं पता कि संजय और नादिया पहली बार कैसे मिले, लेकिन कहा जाता है कि रिया पिल्लई से शादी से पहले और शादी के बाद भी संजय का नादिया के साथ प्रेम संबंध था. खबरों के मुताबिक, 'कांटे' फिल्म की शूटिंग के दौरान जब नादिया नाम की एक जुनूनी फैन संजय से मिलने अमेरिका में सेट पर पहुंची, तो हालात बिगड़ गए और रिया ने संजय से अलग होने का फैसला कर लिया. लेकिन कुछ महीनों बाद, नादिया भी संजय की ज़िंदगी से उतनी ही रहस्यमयी तरीके से चली गईं, जितनी रहस्यमयी तरीके से वह उनकी ज़िंदगी में आई थीं.

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संजय दत्त और लिसा रे

जब संजय दत्त अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे, तब उन्हें एक्ट्रेस लिसा रे का साथ मिला और उन्हें उनसे सुकून मिला. लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला और कुछ समय साथ रहने के बाद वे अलग हो गए. हालांकि, लिसा ने हमेशा संजय के साथ रोमांटिक रिश्ते में होने की बात से इनकार किया है.

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संजय दत्त और रेखा

जब संजय दत्त और रेखा एक साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब यह खबर सामने आई थी कि संजय अपनी उम्र में उनसे काफी बड़ी को-स्टार रेखा को डेट कर रहे थे. असल में, ऐसी खबरें भी आई थीं कि दोनों भाग गए थे और उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. हालांकि, एक्ट्रेस की बायोग्राफी 'रेखा – द अनटोल्ड स्टोरी' के लेखक यासिर उस्मान ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है.

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अस्वीकरण

यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, पुराने इंटरव्यू, प्रकाशित खबरों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। इसमें जिन नामों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कई रिश्तों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और कुछ दावों का संबंधित व्यक्तियों द्वारा खंडन भी किया गया है।

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