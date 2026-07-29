Sanjay Dutt Girlfriends List: गर्लफ्रेंड रखने के मामले में बादशाह थे संजय दत्त! एक से एक हसीना को बनाया अपना दीवाना

Sanjay Dutt Girlfriends List: सुपरस्टार और दिग्गज कलाकार सुनील दत्त और नरगिस दत्त के पंजाबी परिवार में जन्मे संजय दत्त को बचपन से ही सुख-सुविधाएं मिलीं. 1981 में रिलीज़ हुई उनकी पहली फ़िल्म ‘रॉकी’ बॉक्स ऑफ़िस पर हिट रही और वे रातों-रात मशहूर हो गए, खासकर महिलाओं के बीच. उनकी फ़िल्मों की कई बड़ी अभिनेत्रियाँ उनके आकर्षण पर फ़िदा हो गईं. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जवानी के दिनों में इस अभिनेता के कई प्रेम संबंध रहे. असल में, उनके प्रेम संबंधों, ड्रग्स की लत, हथियारों के मामले और जेल की सज़ा के कारण उनकी ज़िंदगी हमेशा चर्चा में रही. लेकिन तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद, संजय हर तरह से विजेता बनकर उभरे.

कई प्रेम संबंधों और दो असफल शादियों के बाद, संजय दत्त अब अभिनेत्री मान्यता दत्त के साथ खुशी-खुशी शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हैं. उनकी पहली शादी से एक बेटी है और मौजूदा शादी से जुड़वां बच्चे हैं. आज हम संजय दत्त के उन प्रेम संबंधों पर नज़र डालेंगे, जिन्होंने उन्हें अपने शुरुआती अभिनय के दिनों में चर्चा का विषय बना दिया था.