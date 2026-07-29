‘आखिर तुम्हें आना है…’, परफेक्ट बॉडी और भीगती हसीना; बिना शर्ट संजय दत्त के इस अंदाज ने बनाया लाखों हसीनाओं को अपना दीवाना
Sanjay Dutt Superhit Song: 90 के दशक में संजय दत्त और नगमा का सुपरहिट गाना ‘आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी’ (Aakhir Tumhe Aana Hai) आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है. बारिश, रोमांस, माधुरी की दिलकश अदाएं और बिना शर्ट संजय दत्त का दमदार अंदाज इस गाने को आज भी यादगार बनाता है. रिलीज के सालों बाद भी यह गाना सोशल मीडिया पर खूब देखा और सुना जाता है.
बारिश में बिखरा रोमांस
इस गाने की सबसे बड़ी खासियत इसकी रोमांटिक बारिश वाली लोकेशन है. नगमा की खूबसूरती और संजय दत्त के साथ उनकी केमिस्ट्री ने इस गाने को बेहद खास बना दिया था.
बिना शर्ट संजय का अंदाज
गाने में बिना शर्ट नजर आए संजय दत्त का रफ एंड टफ लुक उस दौर में काफी चर्चा में रहा. उनका स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस लाखों फैंस, खासकर उस समय की लड़कियों के बीच काफी पॉपूलर हुए थे.
नगमा की अदाओं ने जीता दिल
नगमा की मुस्कान, एक्सप्रेशंस और डांस ने इस गाने में अलग ही जान डाल दी. उनकी खूबसूरती और शानदार परफॉर्मेंस ने गाने को और भी यादगार बना दिया.
संगीत और आवाज का जादू
रोमांटिक लिरिक्स, मधुर संगीत और शानदार गायकी ने इस गाने को एवरग्रीन बना दिया. यही वजह है कि आज भी यह गाना पुराने फिल्मी संगीत के शौकीनों की पसंद बना हुआ है.
आज भी सोशल मीडिया पर हिट
इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह गाना लगातार इस्तेमाल किया जाता है. नई पीढ़ी भी इस क्लासिक रोमांटिक ट्रैक को पसंद कर रही है.
क्यों नहीं भूले लोग यह गाना?
शानदार लोकेशन, दमदार स्टारकास्ट, रोमांटिक माहौल और संजय दत्त-नगमा की जबरदस्त केमिस्ट्री ने 'आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी' को हिंदी सिनेमा के बेस्ट सिनेमा में शामिल है.