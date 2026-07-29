‘आखिर तुम्हें आना है…’, परफेक्ट बॉडी और भीगती हसीना; बिना शर्ट संजय दत्त के इस अंदाज ने बनाया लाखों हसीनाओं को अपना दीवाना

Sanjay Dutt Superhit Song: 90 के दशक में संजय दत्त और नगमा का सुपरहिट गाना ‘आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी’ (Aakhir Tumhe Aana Hai) आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है. बारिश, रोमांस, माधुरी की दिलकश अदाएं और बिना शर्ट संजय दत्त का दमदार अंदाज इस गाने को आज भी यादगार बनाता है. रिलीज के सालों बाद भी यह गाना सोशल मीडिया पर खूब देखा और सुना जाता है.