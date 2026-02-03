308 गर्लफ्रेंड, फिर 3 शादियां; ये हैंडसम हंक है बॉलीवुड का सबसे अय्याश अमीरजादा

Sanjay Dutt Love Life: बॉलीवुड के सुपरहिट एक्टर्स की लिस्ट में शुमार संजय दत्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में रहते हैं. वैसे तो चर्चाओं में रहने के अलग-अलग कारण हैं, लेकिन आज हम आपकों उनकी लव लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं. सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त ने 1981 में ‘रॉकी’ से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था. उन्होंने अपने करियर के तौर कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. वह अपनी पर्सनल लाइफ के कारण खूब चर्चाओं में रहे. 308 गर्लफ्रेंड से लेकर तीन शादियां करने तक की कहानी जाने यहां…

