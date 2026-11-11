Sania Mirza Relationship Status: क्या सानिया मिर्जा की जिंदगी में है कोई खास? रिलेशनशिप स्टेटस पर खुद किया खुलासा
Sania Mirza Relationship Status: टेनिस कोर्ट पर अपनी शानदार उपलब्धियों से पहचान बनाने वाली सानिया मिर्जा की निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रहती है. पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से अलग होने के बाद सानिया ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी हद तक निजी रखा है. लेकिन, हाल ही में फराह खान के साथ एक टॉक शो में पहुंचीं सानिया ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर ऐसी बात कही, जिसने एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया.
सानिया मिर्ज़ा ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताया
सानिया मिर्ज़ा हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के टॉक शो 'डबल डेट' में आईं. फिल्ममेकर और करीबी दोस्त फराह खान भी मौजूद थीं. बातचीत के दौरान जब उनकी डेटिंग लाइफ का ज़िक्र आया, तो सानिया ने अपने अभी के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में खुलकर जवाब दिया.
मेरी ज़िंदगी में कोई आदमी नहीं- सानिया मिर्जा
शो में, सानिया से पूछा गया कि क्या कभी किसी ने उन्हें कॉफी डेट के लिए अप्रोच किया है. बातचीत आगे बढ़ी, और फराह खान ने उनसे उनकी सिंगल लाइफ के बारे में भी सवाल किया. सानिया ने साफ कहा कि अभी उनकी ज़िंदगी में कोई आदमी नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि भविष्य में कोई उनकी ज़िंदगी में आएगा या नहीं.
दोस्तों के साथ सानिया का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही
सानिया ने बताया कि उनके कई मेल फ्रेंड्स उन्हें बाहर घूमने और ट्रिप पर बुलाते हैं. हालांकि, वह उनके साथ रोमांटिक पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों की तरह बर्ताव करती हैं. फराह खान ने यह भी बताया कि कुछ लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि क्या सानिया सच में सिंगल हैं.
सानिया मिर्जा की शोएब मलिक से शादी और फिर अलग होना
सानिया मिर्ज़ा ने 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी. उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों में उनकी शादी एक हॉट टॉपिक थी. उनके बेटे इज़हान मिर्ज़ा मलिक का जन्म 2018 में हुआ था. हालांकि, उनका रिश्ता लगभग 13 साल बाद खत्म हो गया. जनवरी 2024 में, शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से शादी की.
अलग होने के बाद सानिया मिर्जा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा
शोएब मलिक से अलग होने के बाद, सानिया ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिकली बहुत कम बात की है. उन्होंने अपने परिवार, बेटे और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों पर फोकस किया है. यही वजह है कि उनके नए रिश्ते के बारे में समय-समय पर चर्चा होती रही है. अब, इन अटकलों के बीच एक टॉक शो में उनका बयान सामने आया है.
टेनिस कोर्ट में सानिया मिर्जा पर बड़ी उपलब्धियां
सानिया मिर्ज़ा भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में कुल छह ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते. सिंगल्स में उनकी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रैंकिंग 27 थी. उन्होंने 2023 में प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का एलान किया.
अभी सिंगल सानिया मिर्जा ने अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा
सानिया के नए बयान से यह साफ हो गया है कि वह अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई दावा नहीं किया कि भविष्य में उनकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर आएगा या नहीं. अभी सानिया अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हैं, और उनकी इस साफ़ बातचीत ने एक बार फिर उनकी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट में ला दिया है.