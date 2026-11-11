Sania Mirza Relationship Status: क्या सानिया मिर्जा की जिंदगी में है कोई खास? रिलेशनशिप स्टेटस पर खुद किया खुलासा

Sania Mirza Relationship Status: टेनिस कोर्ट पर अपनी शानदार उपलब्धियों से पहचान बनाने वाली सानिया मिर्जा की निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रहती है. पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से अलग होने के बाद सानिया ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी हद तक निजी रखा है. लेकिन, हाल ही में फराह खान के साथ एक टॉक शो में पहुंचीं सानिया ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर ऐसी बात कही, जिसने एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया.