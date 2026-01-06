कमजोर नहीं… ताकतवर बनेगा बच्चा, बेटे के हारने पर Sania Mirza देती हैं ये सलाह; हर माता-पिता को सीखनी चाहिए ये बात

Sania Mirza Teaching Her Son: शुरुआत में छोटी-मोटी नाकामियों को झेलने से बच्चे बाद में बड़ी मुश्किलों, पढ़ाई में निराशा और करियर की चुनौतियों का सामना करने में काफी मदद मिलती है. सानिया मिर्जा ने भारतीय महिला टेनिस को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है. वह कभी भी आसानी से हार नहीं मानती हैं. भले ही मुकाबला उनके बेटे से हो या फिर कुछ और. फुटबॉल लेजेंड सुनील छेत्री के साथ अपने पॉडकास्ट ‘सर्विंग इट अप विद सानिया‘ में बातचीत के दौरान, इस टेनिस प्लेयर ने बताया कि खेल खेलते समय वह अपने बच्चे के साथ भी कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं.