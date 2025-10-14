  • Home>
  Salman Khan की गर्लफ्रेंड को चाहिए 'बंदूक', जल्द से जल्द लाइसेंस लेना चाहती हैं संगीता बिजलानी, आखिर किस से डर रही एक्ट्रेस?

Salman Khan की गर्लफ्रेंड को चाहिए ‘बंदूक’, जल्द से जल्द लाइसेंस लेना चाहती हैं संगीता बिजलानी, आखिर किस से डर रही एक्ट्रेस?

Sangeeta Bijlani: बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी ने हाल ही में अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है. दरअसल कुछ महीने पहले एक्ट्रेस के फार्म हाउस पर चोरी हुई थी. इस मामले को तीन महीने से ज्यादा समय हो चुका है. इसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है. इसी कारण एक्ट्रेस को ये फैसला लेना पड़ा है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 14, 2025 10:34:04 AM IST

1/8

पावना फार्म हाउस में चोरी

बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के पावना फार्म हाउस में कुछ महीने पहले चोरी हुई थी. जिसके बाद इस घटना की पुलिस जांच कर रही थी.

2/8

तीन महीने से चल रही जांच

मामले को तीन महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं. जिसके बाद एक्ट्रेस ने अब खुद बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है.

3/8

अभी तक नहीं मिल सका सुराग

चोरी की घटना के बारे में बताते हुए संगीता बिजलानी ने कहा कि- मैं 20 सालों से यहां रह रही हूं. पावना मेरे लिए घर है. मेरे फार्महाउस में चोरी हुए तीन महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं हाथ लगा है.

4/8

जांच-पड़ताल में जुटी पुलिस

संगीते ने आगे कहा कि- एसपी गिल ने उन्हें आश्वासन दिया है, कि पुलिस इस मामले की अच्छी तरह से जांच करेगी और दोषियों को सजा दी जाएगी.

5/8

घर की दीवारों पर बनाए अश्लील चित्र

शिकायत के मुताबिक, चोरों ने उनके घर के समान की तोड़फोड़ की और साथ ही अश्लील चित्र भी बनाएं. घर से 50,000 रुपये नकद और 7,000 रुपये मूल्य का एक टीवी चुराकर वह फरार हो गए.

6/8

चोरी की घटना से डर गईं एक्ट्रेस

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि- वहां चोरी होना बहुत डरावना था. भगवान का शुक्रिया कि मैं उस समय वहां नहीं थी. घर की दीवारों पर अश्लील चीजें बनी हुई थी.

7/8

पावना में डर का माहौल

इस चोरी ने ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे पावना के लोगों को डरा दिया है. पावना में कई निवासी रहते हैं. सभी की सुरक्षा बेहद जरुरी है. इस तरह की घटनाओं के सामने आने से पावना में डर का माहौल है.

8/8

एक्ट्रेस ने की बंदूक लाइसेंस की मांग

एक्ट्रेस संगीता ने कहा कि- पहली बार मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं. मुझे बंदूक की ज़रूरत है. इसी कारण मैंने बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया है.

