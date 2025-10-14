Salman Khan की गर्लफ्रेंड को चाहिए ‘बंदूक’, जल्द से जल्द लाइसेंस लेना चाहती हैं संगीता बिजलानी, आखिर किस से डर रही एक्ट्रेस?

Sangeeta Bijlani: बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी ने हाल ही में अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है. दरअसल कुछ महीने पहले एक्ट्रेस के फार्म हाउस पर चोरी हुई थी. इस मामले को तीन महीने से ज्यादा समय हो चुका है. इसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है. इसी कारण एक्ट्रेस को ये फैसला लेना पड़ा है.