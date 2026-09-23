ये कर लो, वरना… शराब के नशे में रात के सन्नाटे में कमरे तक पहुंचा डायरेक्टर; एक्ट्रेस के सामने रखी थी बेहुदा शर्त
Sandeepa Virk on Casting Couch: शोबिज की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां भी हैं, जो सामने आने के बाद हैरान कर देती है. एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क ने एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री में अपने अनुभव को लेकर चौंकाने वाला दावा किया. उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर रात में उनके कमरे तक पहुंच गए और उनके सामने काम के बदले कंप्रोमाइज करने की बात रखी.
सिर्फ 7 दिन की थी संदीपा विर्क ने फिल्म की शूटिंग
संदीप ने बताया कि वह एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं. फिल्म के लिए वह करीब 7 दिन तक काम कर भी चुकी थीं. उनके मुताबिक, इसी दौरान एक रात डायरेक्टर उनके कमरे में आए. संदीपा ने कहा कि उस वक्त उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ इस तरह की बातचीत होगी.
संदीपा ने काम के रिश्ते से खोला दरवाजा
संदीपा ने बातचीत के दौरान बताया कि अगर कोई फिल्म का डायरेक्टर या काम से जुड़ा व्यक्ति रात में उनके कमरे का दरवाजा खटखटाए, तो वह उसे पहचान और काम के रिश्ते की वजह से खोल सकती हैं. उनका कहना था कि कई दिनों से काम करने के कारण उन्हें ऐसे व्यक्ति से खतरे की आशंका नहीं थी.
कमरे में आकर डायरेक्टर ने की संदीपा विर्क से कंप्रोमाइज की मांग
एक्ट्रेस के मुताबिक, कमरे में आने के बाद डायरेक्टर उने उनसे कहा कि उन्हें कंप्रोमाइज करना होगा. संदीपा ने दावा किया कि उस वक्त डायरेक्टर ने शराब पी हुई थी. उन्होंने कथित तौर पर इस मांग को माने से साफ इनकार कर दिया.
इनकार के बाद संदीपा विर्क को मिली फिल्म से निकालने की धमकी
संदीपा के मुताबिक, जब उन्होंने कंप्रोमाइज करने से मना किया तो डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से निकालने की धमकी दी. एक्ट्रेस ने बताया कि वह पहले ही फिल्म के लिए सात दिन शूट कर चुकी थीं, इसलिए उन्हें लगा था कि अब उन्हें प्रोजेक्ट से हटाया नहीं जाएगा.
संदीपा विर्क के बेड पर बैठ गया डायरेक्टर
संदीपा ने दावा किया कि बातचीत के दौरान डायरेक्टर उनके बेड पर बैठ गए और उन पर कंप्रोमाइज करने का दबाव बनाया. वो बार-बार कहता रहा कि ये कर लो, वरना फिल्म से निकाल दूंगा. जिसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी बात साफ करते हुए इससे इनकार किया. जिसके बाद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया.
जेल की जिंदगी भी झेल चुकी हैं संदीपा विर्क
संदीपा विर्क इससे पहले अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर पर भी बात कर चुकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 6 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें करीब साढ़े चार महीने तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था.