ये कर लो, वरना… शराब के नशे में रात के सन्नाटे में कमरे तक पहुंचा डायरेक्टर; एक्ट्रेस के सामने रखी थी बेहुदा शर्त

Sandeepa Virk on Casting Couch: शोबिज की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां भी हैं, जो सामने आने के बाद हैरान कर देती है. एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क ने एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री में अपने अनुभव को लेकर चौंकाने वाला दावा किया. उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर रात में उनके कमरे तक पहुंच गए और उनके सामने काम के बदले कंप्रोमाइज करने की बात रखी.