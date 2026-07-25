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चंदन, नीम या हल्दी; हर फेसपैक करता है अलग-अलग काम, जानें आपकी स्किन को है किस फेस पैक की जरूरत

हमने अक्सर लोगों से ये कहते सुना होगा कि चेहरे पर नीम का फेस पैक लगाओ, चंदन का फेस पैक लगाओ! लेकिन जब हम लगाते हैं तो नतीजा कुछ और ही होता है. पिंपल कम होने के बजाय बढ़ने लगते हैं, स्किन ज्यादा ऑयली होने लगती है. इसकी वजह है कि हम बिना ये जाने कि हमारी स्किन को किस टाइप के फेस पैक की जरूरत है, हम अपने चेहरे पर लगाने लगते हैं. आइये जानते हैं कौन-सा फेस पैक स्किन पर क्या काम करता है: 


By: Shivangi Shukla | Published: July 25, 2026 3:48:58 PM IST

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हल्दी फेसपैक - Photo Gallery
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हल्दी फेसपैक

हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व मौजूद होता है, जो शक्तिशाली सूजनरोधी, रोगाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होता है. इससे बना फेस पैक एंटी-एजिंग और पिंपल्स को दूर करने में सहायता करता है. यह स्किन में कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देकर त्वचा को प्राकृतिक रूप से जवां और चमकदार बनाने में मदद करते हैं.

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नीम फेसपैक

नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. इसकी पत्तियों को पीसकर बनाया गया फेसपैक त्वचा की कोशिकाओं के नवीनीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे समय के साथ मुंहासों के दाग, काले धब्बे और पिगमेंटेशन को कम करने में मदद मिलती है. पिंपल्स ठीक होने के बाअद जो दाग-धब्बे स्किन पर रह जाते हैं, ये उनको दूर करने में सहायता करता है.

चंदन फेसपैक - Photo Gallery
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चंदन फेसपैक

गर्मियों में चंदन का फेस पैक अपने कूलिंग इफेक्ट के कारण बहुत राहत पहुंचाता है. यह धूप के कारण हुई टैनिंग और पिगमेंटेशन में कमी करता है. इसके नियमित उपयोग से त्वचा का रंग एक समान हो जाता है.

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चारकोल फेसपैक

चारकोल फेस पैक रोमछिद्रों को गहराई से साफ करते हैं, अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करते हैं और गंदगी और प्रदूषण के लिए चुंबक की तरह काम करके ब्लैकहेड्स को हटाते हैं. जब ऐसा लगे कि स्किन में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई है और ब्लैक हेड्स बढ़ने लगें तो इसका फेस पैक काफी असरकारक होता है.

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मुल्तानी मिट्टी फेस पैक

मुल्तानी मिट्टी का फेसपैक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनकी ऑयली स्किन होती है. यह स्किन से एक्स्ट्रा ऑइल बाहर निकालकर स्किन को ग्लोइंग बनाता है. जिन लोगों की स्किन सामान्य या ड्राई है, उन्हें इसका फेस पैक नहीं लगाना चाहिए.

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DIY face packface packskin care
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