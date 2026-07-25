चंदन, नीम या हल्दी; हर फेसपैक करता है अलग-अलग काम, जानें आपकी स्किन को है किस फेस पैक की जरूरत

हमने अक्सर लोगों से ये कहते सुना होगा कि चेहरे पर नीम का फेस पैक लगाओ, चंदन का फेस पैक लगाओ! लेकिन जब हम लगाते हैं तो नतीजा कुछ और ही होता है. पिंपल कम होने के बजाय बढ़ने लगते हैं, स्किन ज्यादा ऑयली होने लगती है. इसकी वजह है कि हम बिना ये जाने कि हमारी स्किन को किस टाइप के फेस पैक की जरूरत है, हम अपने चेहरे पर लगाने लगते हैं. आइये जानते हैं कौन-सा फेस पैक स्किन पर क्या काम करता है: