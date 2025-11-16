सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के अंतिम दिन सीएम मोहन यादव ने हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेंद्र शास्त्री के साथ की कदम ताल, तस्वीरों में देखें झलक
Sanatan Hindu Ekta Padyatra: देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुओं को जगाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 निकाली जा रही है. जिसमें अब तक शिखर धवन, उमेश यादव, मुकेश कुमार और द ग्रेट खली शामिल हो चुके हैं. इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत 7 नवंबर को दिल्ली के प्राचीन छतपुर मंदिर से हुई है. जिसका समापन वृंदावन में 16 नवंबर, 2025 को हुआ.
कब हुई थी पदयात्रा की शुरुआत? (When did the padyatra begin?)
सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत 7 नवंबर को दिल्ली के प्राचीन छतपुर मंदिर से हुई है. जिसका समापन वृंदावन में 16 नवंबर, 2025 को हुआ.
सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु (Thousands of devotees participated in the Sanatan Hindu ekta Padyatra)
रविवार का दिन मथुरा और वृंदावन में धार्मिक उत्साह और उमंग से भरा रहा. बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में आयोजित सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए.
सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में डॉ. मोहन यादव हुए शामिल (Dr. Mohan Yadav participated in sanatan hindu ekta padyatra)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी भागीदारी दर्ज कराई. यह यात्रा जैत गांव से शुरू होकर सात किलोमीटर की पदयात्रा के बाद वृंदावन पहंची.
सीएम मोहन यादव ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में लिया लाभ (Madhya Pradesh CM Dr. Mohan Yadav took advantage of the trip)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अन्य श्रद्धालुओं के साथ यात्रा में भाग लिया, सड़क पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया. उन्होंने पूड़ी, अचार और मिर्च के सामुदायिक जलपान कार्यक्रम में भी भाग लिया.
मोहन यादव ने की प्रशंसा (Mohan Yadav praised)
श्रद्धालुओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी की आस्था और ऊर्जा की प्रशंसा की.
धीरेंद्र शास्त्री को लेकर क्या बोले सीएम मोहन यादव? (CM Mohan Yadav on Dhirendra Shastri)
धीरेंद्र शास्त्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने का हर प्रयास सराहनीय है. आज बागेश्वर धाम की इस तीर्थयात्रा में शामिल होकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं और हमें भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्रदान करते हैं.
सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज था अंतिम दिन (Today was the last day of the Sanatan Hindu Ekta Padyatra)
आज सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के अंतिम दिन पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण व्याप्त था. श्रद्धालुओं ने इस तीर्थयात्रा को ऋषि-मुनियों की परंपराओं और सनातन संस्कृति का एक भव्य उत्सव बताया.