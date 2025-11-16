सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के अंतिम दिन सीएम मोहन यादव ने हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेंद्र शास्त्री के साथ की कदम ताल, तस्वीरों में देखें झलक

Sanatan Hindu Ekta Padyatra: देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुओं को जगाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 निकाली जा रही है. जिसमें अब तक शिखर धवन, उमेश यादव, मुकेश कुमार और द ग्रेट खली शामिल हो चुके हैं. इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत 7 नवंबर को दिल्ली के प्राचीन छतपुर मंदिर से हुई है. जिसका समापन वृंदावन में 16 नवंबर, 2025 को हुआ.