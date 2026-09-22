‘कुछ कुछ होता है’ की अंजलि याद है! अब कहां हैं शाहरुख खान की खूबसूरत रील लाइफ बेटी? हॉलीवुड में भी लहराया परचम
Sana Saeed Birthday: साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ में अंजली तो याद होगी? जी हां, उस बच्ची की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम सना सईद है, जो अब 38 बरस हो गई हैं. सना सईद ने बॉलीवुड, हॉलीवुड के अलावा टीवी इंडस्ट्री में भी नाम कमाया है, लेकिन अब वो कहां हैं. चलिए जानते हैं.
कौन हैं सना सईद?
शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में सनी सईद ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था. इसमें उन्होंने राहुल (शाहरुख खान) की बेटी अंजलि की भूमिका निभाई थी, जो बहुत चुलबुली रहती हैं. अंजलि के किरदार में सना सईद को खूब प्यार मिला था.
फिल्मों से बनाई दूरी
सना सईद का जन्म 22 सितंबर 1988 को मुंबई में हुआ था. फिल्म 'कुछ कुछ होता है' से डेब्यू करने के बाद सना सईद ने 'हर दिल जो प्यार करेगा' और 'बादल' में भी काम किया. इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली.
टीवी की दुनिया में बनाई पहचान
फिल्मों से दूरी बनाने के बाद सना सईद ने कई सालों बाद टीवी जगत में कदम रखा. एक्ट्रेस ने साल 2008 में 'बाबुल का आंगन छूटे ना' और 'लो गई पूजा इस घर की' में काम किया.
'झलक दिखला जा 6' में आईं नजर
फिल्मों और टीवी की दुनिया में नाम कमाने के अलावा सना सईद कई रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं. उन्होंने 2013 में 'झलक दिखला जा 6', 2015 में 'नच बलिए 7' और 2016 में 'खतरों के खिलाड़ी 7' में हिस्सा लिया था.
हॉलीवुड में लहराया परचम
2024 में सना सईद ने 'वेलकम टू क्लाइड्स किचन' के जरिए हॉलीवुड में कदम रखा. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि फिल्मों में काम करने और कपड़ों को लेकर परिवार से उनकी अक्सर बहस होती थी.
अब कहां हैं सना सईद?
इन दिनों सना सईद एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. लेकिन वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अक्सर ग्लैमरस और हॉट तस्वीरें साझा करती रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 860K फॉलोअर्स हैं.