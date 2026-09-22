‘कुछ कुछ होता है’ की अंजलि याद है! अब कहां हैं शाहरुख खान की खूबसूरत रील लाइफ बेटी? हॉलीवुड में भी लहराया परचम

Sana Saeed Birthday: साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ में अंजली तो याद होगी? जी हां, उस बच्ची की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम सना सईद है, जो अब 38 बरस हो गई हैं. सना सईद ने बॉलीवुड, हॉलीवुड के अलावा टीवी इंडस्ट्री में भी नाम कमाया है, लेकिन अब वो कहां हैं. चलिए जानते हैं.