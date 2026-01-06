सैमसंग के नए विशाल टीवी: शानदार रंग और स्मार्ट होम में AI की ताकत
सैमसंग के फर्स्ट लुक CES 2026 इवेंट में हर घर में AI और एक बड़े 130-इंच माइक्रो RGB टीवी की बात हुई.
World’s Largest Micro RGB TV:
सैमसंग ने CES 2026 में अपना विशाल 130-इंच का R95H माइक्रो RGB टेलीविज़न पेश किया, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह अभी दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो RGB LCD TV है.
Richer Colours & Better Contrast:
माइक्रो RGB टेक्नोलॉजी बैकलाइटिंग के लिए छोटे-छोटे लाल, हरे और नीले LED का इस्तेमाल करती है, जिससे ट्रेडिशनल LED टीवी की तुलना में ज़्यादा सटीक रंग और बेहतर कॉन्ट्रास्ट मिलता है.
Strong Competition & Market Positioning:
सैमसंग प्रीमियम डिस्प्ले सेगमेंट में LG जैसे कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने की अपनी स्ट्रैटेजी के तहत नेक्स्ट-जेनरेशन हाई-एंड OLED टीवी भी लॉन्च कर रहा है.
AI Everywhere Strategy:
सैमसंग ने "AI हर जगह" की रणनीति पर ज़ोर दिया, जिसका मकसद स्मार्ट होम एक्सपीरियंस बनाने के लिए टीवी, रेफ्रिजरेटर और दूसरे होम प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना है.
Smarter Refrigerators:
रेफ्रिजरेटर के लिए नए AI फीचर्स में आइटम पहचानने के लिए Google Gemini-पावर्ड AI विज़न, रेसिपी के सुझाव, और वीडियो को स्टेप-बाय-स्टेप कुकिंग गाइड में बदलने के लिए Video to Recipe जैसे टूल्स शामिल हैं.
Food Management Tools:
सैमसंग फूडनोट जैसे फीचर्स जोड़ेगा, जो खाने के इस्तेमाल के पैटर्न को ट्रैक करता है और दोबारा स्टॉक करने की ज़रूरत बताता है और नाउ ब्रीफ भी जोड़ेगा, जिससे यूज़र्स वॉइस कमांड के ज़रिए विजेट और सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
Beyond Appliances Health Tech:
कंपनी ने कॉग्निटिव गिरावट से जुड़े पैटर्न का पता लगाने के लिए मोबाइल और वियरेबल बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके नई ब्रेन हेल्थ मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी भी पेश की.