सैमसंग के नए विशाल टीवी: शानदार रंग और स्मार्ट होम में AI की ताकत

Food Management Tools:

सैमसंग फूडनोट जैसे फीचर्स जोड़ेगा, जो खाने के इस्तेमाल के पैटर्न को ट्रैक करता है और दोबारा स्टॉक करने की ज़रूरत बताता है और नाउ ब्रीफ भी जोड़ेगा, जिससे यूज़र्स वॉइस कमांड के ज़रिए विजेट और सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.