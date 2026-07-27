Samsung Galaxy S27 Series का बड़ा खुलासा! कीमत, कैमरा, बैटरी और फीचर्स की डिटेल्स हुई लीक
Samsung Galaxy S27: सैमसंग के नई पीढ़ी के Galaxy Z फोल्डेबल के लॉन्च के बाद अब सबका ध्यान अगली पीढ़ी की फ्लैगशिप Galaxy S सीरीज पर जा रहा है. इस आने वाली सीरीज जिसे आमतौर पर Samsung Galaxy S27 सीरीज कहा जाता है उसमें कैमरा हार्डवेयर के मामले में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
Galaxy S27 और S27+ पर 50MP का Sony कैमरा
Samsung Galaxy S27 और Galaxy S27+ में OIS के साथ 50MP का Sony प्राइमरी कैमरा होने की उम्मीद है. यह कई सालों में पहली बार होगा जब Samsung अपने इन-हाउस ISOCELL सेंसर के बजाय Sony सेंसर का इस्तेमाल करेगा. इन फोन्स में 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और टेलीफोटो सेंसर भी होने की उम्मीद है.
नया Galaxy S27 Pro मॉडल
लाइनअप में एक नए मॉडल Galaxy S27 Pro की भी चर्चा है जिसे S27+ और S27 Ultra के बीच रखा जाएगा. इसमें प्रीमियम कैमरा हार्डवेयर जिसमें एक नया सेंसर भी शामिल हो सकता है जिसे Ultra मॉडल जैसा अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है.
Galaxy S27 Ultra में 200MP का कैमरा
Galaxy S27 Ultra में Samsung के 200MP ISOCELL HP6 प्राइमरी कैमरे के बने रहने की उम्मीद है हालांकि इसके फ़्लैगशिप-लेवल फोटोग्राफी परफ़ॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए इमेजिंग में और सुधार किए जा सकते हैं.
सिलिकॉन-कार्बन बैटरी अपग्रेड
रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Samsung Galaxy S27 सीरीज के लिए सिलिकॉन-कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रहा है. हालांकि फाइनल बैटरी कैपेसिटी अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन यह नई टेक्नोलॉजी कैपेसिटी और कुल बैटरी लाइफ दोनों को बेहतर बना सकती है.
संभावित कीमत का विवरण
कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी जारी नहीं की गई है. लीक में मुख्य रूप से कैमरा और बैटरी अपग्रेड पर फोकस किया गया है. कीमत की ऑफिशियल जानकारी Galaxy S27 सीरीज के लॉन्च के आस-पास घोषित होने की उम्मीद है.
लॉन्च की संभावित समय-सीमा
सभी लीक हुए स्पेसिफिकेशन अभी टेस्टिंग फेज में हैं और लॉन्च से पहले इनमें बदलाव हो सकता है. Samsung Galaxy S27, S27+, S27 Pro और S27 Ultra के 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है.