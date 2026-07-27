Samsung Galaxy S27 Series का बड़ा खुलासा! कीमत, कैमरा, बैटरी और फीचर्स की डिटेल्स हुई लीक

Samsung Galaxy S27: सैमसंग के नई पीढ़ी के Galaxy Z फोल्डेबल के लॉन्च के बाद अब सबका ध्यान अगली पीढ़ी की फ्लैगशिप Galaxy S सीरीज पर जा रहा है. इस आने वाली सीरीज जिसे आमतौर पर Samsung Galaxy S27 सीरीज कहा जाता है उसमें कैमरा हार्डवेयर के मामले में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.