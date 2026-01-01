Samsung Galaxy S26 Series: फ्लैगशिप स्मार्टफोन की हर खासियत

Camera Upgrades

Ultra मॉडल में नए ISOCELL सेंसर और बेहतर ज़ूम क्षमताओं के साथ 200 MP का मेन कैमरा हो सकता है, जबकि रेगुलर और प्लस मॉडल में शायद 50 MP + 12 MP + 10 MP का सेटअप बरकरार रहेगा.