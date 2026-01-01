Samsung Galaxy S26 Series: फ्लैगशिप स्मार्टफोन की हर खासियत
जैसे-जैसे सैमसंग अपनी अगली फ्लैगशिप सीरीज़, गैलेक्सी S26 की तैयारी कर रहा है, लीक की लगातार आ रही जानकारी से हमें यह समझने में मदद मिल रही है कि क्या उम्मीद की जा सकती है.
Expected Early 2026 Launch
सामान्य फ्लैगशिप लॉन्च पैटर्न को फॉलो करते हुए, Samsung से 2026 की शुरुआत में Galaxy S26 सीरीज़ लॉन्च करने की उम्मीद है.
New Snapdragon Chip
Galaxy S26 फोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर होने की उम्मीद है जो बेहतर परफॉर्मेंस का वादा करता है.
Price Uncertainty & Memory Shortage
सबसे बड़ी अनिश्चितताओं में से एक कीमत है, क्योंकि AI की मांग के कारण ग्लोबल मेमोरी की कमी से लागत बढ़ सकती है.
Battery Improvements
S26 Ultra में 5,500 mAh की बड़ी बैटरी होने की अफवाह है जो पिछले मॉडल से लगभग 10% बड़ी है, जबकि स्टैंडर्ड S26 में लगभग 4,300 mAh की बैटरी हो सकती है.
Camera Upgrades
Ultra मॉडल में नए ISOCELL सेंसर और बेहतर ज़ूम क्षमताओं के साथ 200 MP का मेन कैमरा हो सकता है, जबकि रेगुलर और प्लस मॉडल में शायद 50 MP + 12 MP + 10 MP का सेटअप बरकरार रहेगा.
Software & UI Changes
इस सीरीज़ में Samsung के अपडेटेड One UI 8.5 के साथ लेटेस्ट Android वर्जन चलने की उम्मीद है, जो नए डिज़ाइन और प्राइवेसी फीचर्स लाएगा.
Charging & Wireless Tech
वायर्ड चार्जिंग लगभग 45W रहने की उम्मीद है और वायरलेस चार्जिंग में अगली पीढ़ी के Qi2 स्टैंडर्ड और बेहतर वायरलेस एक्सेसरी सपोर्ट के साथ सुधार देखा जा सकता है.