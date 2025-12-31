Celebs Married In 2025: साल 2025 में शादी के बंधन में बंधे ये सितारे, सात जन्म साथ रहने का किया वादा
Celebs Married In 2025: जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव शादी होती है. जहां दो लोग एक-दूसरे को हमेशा साथ निभाने का वादा करते हैं. साल 2025 शादी के लिहाज से सेलेब्स के लिए काफी खास रहा है. कई सितारों ने इस साल शादी कर अपने फैंस को सरप्राइज किया है.
सामंथा और राज निदिमोरू
इस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक सामंथा और फिल्ममेकर राज निदिमोरू की शादी थी. महीनों के अंदाज़ों के बाद, इस कपल ने अपनी शादी की तस्वीरों के ज़रिए अपने रिश्ते को कन्फर्म किया. उन्होंने 1 दिसंबर को कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की कसमें खाईं.
हिना खान और रॉकी जायसवाल
कई सालों तक साथ रहने के बाद हिना खान और रॉकी जायसवाल की शादी की. इस कपल ने 4 जून को मुंबई में एक छोटी सी इन-हाउस सेरेमनी में अपनी शादी रजिस्टर करवाई, और बड़े शान-शौकत के बजाय शांत सेलिब्रेशन को चुना.
दर्शन रावल और धारल सुरेलिया
सिंगर दर्शन रावल ने 18 जनवरी को अपनी लॉन्गटाइम बेस्ट फ्रेंड धारल सुरेलिया से शादी कर ली. खबर है कि उदयपुर में हुई उनकी ट्रेडिशनल शादी में दिखावे के बजाय सादगी और अपनापन दिखा.
प्राजक्ता कोली और वृषांक खनल
एक्टर प्राजक्ता कोली ने 25 फरवरी को महाराष्ट्र के कर्जत में तीन दिन के सेलिब्रेशन के बाद वृषांक खनल से शादी की. दूल्हे की विरासत का सम्मान करने के लिए शादी में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ नेपाली परंपराएं भी शामिल थीं.
अरमान मलिक और आशना श्रॉफ
सिंगर अरमान मलिक और इन्फ्लुएंसर आशना श्रॉफ ने भी अपने प्यार का जश्न स्टाइल में मनाया. हालांकि इस कपल ने अप्रैल 2024 में अपनी शादी रजिस्टर करवाई, लेकिन उन्होंने 2 जनवरी को महाबलेश्वर में परिवार और दोस्तों के बीच पारंपरिक शादी की.
अदार जैन और अलेखा आडवाणी
अदार जैन और अलेखा आडवाणी की शादी अपने लंबे सेलिब्रेशन के लिए जानी जाती है. उनके सेलिब्रेशन 12 जनवरी को गोवा में क्रिश्चियन सेरेमनी से शुरू हुए और 21 फरवरी को मुंबई में हिंदू वेडिंग के साथ खत्म हुए, जो एक महीने से ज़्यादा चले.
सारा खान और कृष पाठक
टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने हाल ही में रामायण एक्टर सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी की है. यह एक्ट्रेस की दूसरी शादी है.