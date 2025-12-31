Celebs Married In 2025: साल 2025 में शादी के बंधन में बंधे ये सितारे, सात जन्म साथ रहने का किया वादा

सामंथा और राज निदिमोरू

इस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक सामंथा और फिल्ममेकर राज निदिमोरू की शादी थी. महीनों के अंदाज़ों के बाद, इस कपल ने अपनी शादी की तस्वीरों के ज़रिए अपने रिश्ते को कन्फर्म किया. उन्होंने 1 दिसंबर को कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की कसमें खाईं.