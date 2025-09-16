ग्लैमरस क्वीन Samantha का शर्टलेस चार्म , देख फैन्स हुए मदहोश
ग्लैमरस क्वीन सामंथा रुद्र प्रताप साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उनकी एक्टिंग पर हर कोई दिल हार जाता है. उनके लुक्स और ड्रेसिंग सेंस की बात ही अलग है. वो हर कपड़े में बेहद हॉट और सेक्सी लगती हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी कुछ हॉट तस्वीरों के बारे में, जिन्हें देखकर आपको भी पसीना आ जाएगा.
सामंथा हॉट डेनिम कट-आउट ड्रेस
सामंथा इस हॉट डेनिम कट-आउट ड्रेस और ग्लोइंग मेकअप में कातिलाना लग रही हैं. उनका क्लिवेज शो, सेक्सी फिगर और कॉन्फिडेंट पोज दिलों की धड़कनें तेज कर देता है.
सामंथा बैकलेस फिगर बोल्ड लुक
सामंथा का यह सिल्वर बोल्ड लुक दिलों में हलचल मचा रहा है.उनका बैकलेस फिगर, स्मोकी आईज और न्यूड लिप्स का तड़का, हर नजर को बेकाबू कर देने वाला वाइल्ड अंदाज.
सामंथा का ब्लैक ब्राजीलियन ब्लेर अंदाज
सामंथा का ब्लैक ब्राजीलियन ब्लेर अंदाज बेहद खतरनाक, मदहोश कर देने वाला है, न्यूड मेकअप और सेक्सी अदाओं से वो हर नजर को पिघलाकर बेहाल कर देती हैं.
सामंथा डीप नेक वाइन कलर हॉल्टर जंपसूट लुक
सामंथा का वाइन कलर हॉल्टर जंपसूट उसकी हॉटनेस को और खतरनाक बनाता है, डीप नेक और स्मोकी मेकअप में वो आग से भी ज्यादा सेक्सी, वाइल्ड और आकर्षक लग रही है.
सामंथा ने ब्लैक सूट पहन इंटरनेट पर मचाया बवाल
सामंथा का यह कातिलाना अंदाज, ब्लैक सूट पहन रखा है जिसमें एक्टरस और ज्यादा हॉट लग रही है, साथ ही स्मोकी मेकअप कर रखा है अपनी बोल्डनेस को दिखाने के लिए उनका ये लुक इंटरनेट पर आग लगा रहा है.
सामंथा ने कैमरे के सामने दिया सेडक्टिव पोज
सामंथा का हॉट फिगर इस ट्रांसपेरेंट शिमरी ड्रेस में और भी सेडक्टिव दिख रहा है, कर्व्स पे टाइट फिटिंग और ग्लोइंग मेकअप उसे वाइल्डली बोल्ड, टेम्प्टिंग और अनरजिस्टेबल बना रहा है.
सामंथा थाई स्लिट बोल्ड लुक
सामंथा का कातिलाना अंदाज, गहरी नेकलाइन और थाई स्लिट उनके लुक को और भी ज्यादा बोल्ड बना रही है साथ ही उनकी नशीली आँखों और शरीर की खूबसूरती लोगों के धड़कनें बढ़ा रही हैं.
सामन्था ब्लैक ट्रांसपेरेंट ड्रेस हॉट लुक
सामन्था का ये ब्लैक ट्रांसपेरेंट ड्रेस, डीप नेकलाइन और हाई स्लिट, उनकी कर्व्स को और हॉट बनाता है। उनका किलर पोज से वो अल्टीमेट सेडक्टिव लग रही हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.